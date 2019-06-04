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«Так и хочется нырнуть». Проинспектировали минские пляжи с испанцем из дирекции II Европейских игр
Источник материала: СТВ
Мы приехали сюда, дабы проинспектировать минские пляжи. Без эксперта здесь не обойтись. Поможет нам в этом Роберто.
Роберто Сохо, региональный координатор национальных олимпийских комитетов Европы фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» (Испания):
Это ещё впереди. А вот пляжный сезон уже да открыт. Правда, для Роберто до приезда в Беларусь такого понятия не существовало. Круглогодичный заряд солнца и моря – в порядке вещей. Да и в Минске морской бриз не отпускает. Возле дома, как испанец сам говорит, есть отголосок родной страны – пляж «Дрозды».
Роберто Сохо:
Итак, чтобы не быть голословными, берём основные критерии для получения Голубого флага – это гарант качества пляжа. Кстати, Испания в этом плане – безусловный лидер. Представьте, практически на семи сотнях зон отдыха у воды красуется и привлекает туристов тот самый голубой флаг. А это каждый пятый пляж Испании. Беларусь не в числе тех, кому присуждают эту международную награду. Но кто мешает представить обратную ситуацию?
Роберто Сохо:
Стальные теннисные столы. Рядом можно поиграть и в волейбол, и в мини-футбол.
Роберто Сохо:
Туалет общественный мы нашли, но написано, что выходной в понедельник и вторник, а мы снимаем в воскресенье.
Рядом тут находится душ.
Роберто Сохо:
Движемся дальше. Заславское водохранилище или более известное в народе как Минское море.
Сразу бросается в глаза компактность. Под рукой почти все критерии для Голубого флага. Но, всё-таки, уровень не тот.
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Мы приехали сюда, дабы проинспектировать минские пляжи. Без эксперта здесь не обойтись. Поможет нам в этом Роберто. Испанец к нам приехал 8 месяцев назад...
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