Лунный календарь на 6 июня: гуляем, купаемся, цветы сажаем

Источник материала: СТВ

6 июня – 4-ый лунный день.

Не принимайте быстрых решений, всё продумывайте и взвешивайте плюсы и минусы. Возможна масса испытаний, что-то может закончиться не очень хорошо, но не стоит расстраиваться, это лишь закалит вас.

Благоприятна спокойная работа: с информацией, документами. Хороший день для торговли, плохой – для путешествий. Лучше, вообще, провести его дома с семьёй.

Хорошо бы отдохнуть, подольше поспать и погулять на природе. Полезными будут любые водные процедуры.





Не рвите в этот день цветы и не рубите деревья. А вот посадки многих культур будут удачными. Хорошо сажать деревья, а также огурцы, помидоры, перец, капусту, зелень, малину, ежевику, крыжовник, смородину, однолетние цветы. Следующий благоприятный день для посадок будет только в воскресенье.