В Клецке открыли памятный знак в честь бывшего главы района Вячеслава Алешко

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мудрый руководитель, рачительный хозяин и талантливый художник. Памятный знак в честь бывшего главы района Вячеслава Алешко появился в Клецке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Памятник выполнен в виде мраморной плиты с информационной табличкой. Завершает композицию кольцо с птицей внутри – своеобразный объектив камеры. Дело в том, что Вячеслав Алешко был ярым фотохудожником.





Одно из самых знаковых событий при его управлении – открытие мемориального комплекса, посвященного жертвам Великой Отечественной войны.





Марина Бабко, директор Краеведческого музея истории Клецкого района:

Мемориальный комплекс был создан Вячеславом Иосифовичем (по воспоминаниям дочери) на его страх и риск. В то время не было средств, на которые можно было создать мемориальный комплекс, но Вячеслав Иосифович принял решение, что городу этот комплекс необходим.





За 10 лет, в течении которых Вячеслав Иосифович возглавлял район, в Клецке появилась большая зона отдыха и детский оздоровительный лагерь. Новую жизнь также получили сельскохозяйственные комплексы.