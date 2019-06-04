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В Клецке открыли памятный знак в честь бывшего главы района Вячеслава Алешко

05.06.2019 21:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мудрый руководитель, рачительный хозяин и талантливый художник. Памятный знак в честь бывшего главы района Вячеслава Алешко появился в Клецке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Клецке открыли памятный знак в честь бывшего главы района Вячеслава Алешко

Памятник выполнен в виде мраморной плиты с информационной табличкой. Завершает композицию кольцо с птицей внутри – своеобразный объектив камеры. Дело в том, что Вячеслав Алешко был ярым фотохудожником.

В Клецке открыли памятный знак в честь бывшего главы района Вячеслава Алешко

Одно из самых знаковых событий при его управлении – открытие мемориального комплекса, посвященного жертвам Великой Отечественной войны.

В Клецке открыли памятный знак в честь бывшего главы района Вячеслава Алешко

Марина Бабко, директор Краеведческого музея истории Клецкого района:
Мемориальный комплекс был создан Вячеславом Иосифовичем (по воспоминаниям дочери) на его страх и риск. В то время не было средств, на которые можно было создать мемориальный комплекс, но Вячеслав Иосифович принял решение, что городу этот комплекс необходим.

В Клецке открыли памятный знак в честь бывшего главы района Вячеслава Алешко

За 10 лет, в течении которых Вячеслав Иосифович возглавлял район, в Клецке появилась большая зона отдыха и детский оздоровительный лагерь. Новую жизнь также получили сельскохозяйственные комплексы.

Люди в материале: Марина Бабко
 
 
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Новости Беларуси. Мудрый руководитель, рачительный хозяин и талантливый художник. Памятный знак в честь бывшего главы района Вячеслава Алешко появился в Клецке,...
 
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