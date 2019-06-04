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В Клецке открыли памятный знак в честь бывшего главы района Вячеслава Алешко
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мудрый руководитель, рачительный хозяин и талантливый художник. Памятный знак в честь бывшего главы района Вячеслава Алешко появился в Клецке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Памятник выполнен в виде мраморной плиты с информационной табличкой. Завершает композицию кольцо с птицей внутри – своеобразный объектив камеры. Дело в том, что Вячеслав Алешко был ярым фотохудожником.
Одно из самых знаковых событий при его управлении – открытие мемориального комплекса, посвященного жертвам Великой Отечественной войны.
Марина Бабко, директор Краеведческого музея истории Клецкого района:
За 10 лет, в течении которых Вячеслав Иосифович возглавлял район, в Клецке появилась большая зона отдыха и детский оздоровительный лагерь. Новую жизнь также получили сельскохозяйственные комплексы.
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Новости Беларуси. Мудрый руководитель, рачительный хозяин и талантливый художник. Памятный знак в честь бывшего главы района Вячеслава Алешко появился в Клецке,...
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