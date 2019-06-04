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Чем удивит гостей XIX Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно

05.06.2019 21:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Фестиваль состоится в Молодечно с 7 по 8 июня. Запланированы концерты, а также выставки фотографий и живописи, творческие встречи и спектакли, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Чем удивит гостей XIX Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно

Праздник талантов. Молодечно готовится уже в девятнадцатый раз принимать гостей и участников Национального фестиваля белорусской песни и паэзии. Тематика 2019 года – 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Год малой родины.

Чем удивит гостей XIX Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно

Изюминкой фестиваля станет конкурс молодых исполнителей эстрадной песни. В нем примут участие 21 человек, которые представят все области страны и город Минск. Кроме этого, на празднике выступят множество звезд белорусской культуры. Среди них – национальный государственный академический оркестр под управлением маэстро Михаила Финберга.

Чем удивит гостей XIX Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно

Чем удивит гостей XIX Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно

Людмила Монакова, консультант управления профессионального искусства Министерства культуры Республики Беларусь:
Будуць мерапрыемствы, у якіх прымуць удзел нашы знакамітыя паэты, музыканты. Мы спадзяёмся, што на гэты значны культурны форум завітае шмат жыхароў горада Маладзечна, а таксама гасцей, якія атрымаюць асалоду ад усіх мерапрыемстваў, якія прапаноўвае гэты фестываль

Чем удивит гостей XIX Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно

Чем удивит гостей XIX Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно

Люди в материале: Людмила Монакова
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Фестиваль состоится в Молодечно с 7 по 8 июня. Запланированы концерты, а также выставки фотографий и живописи, творческие встречи и спектакли,...
 
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