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На территории индустриального парка «Великий камень» открыли пожарное депо
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новое аварийно-спасательное подразделение будет защищать объекты парка и 15 расположенных рядом населенных пунктов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Во время торжественного открытия спасатели столичного региона получили свои первые специальные звания – лейтенант и майор внутренней службы.
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Новости Беларуси. Новое аварийно-спасательное подразделение будет защищать объекты парка и 15 расположенных рядом населенных пунктов, сообщили в программе...
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