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Экологи составили топ источников загрязнения воздуха в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во Всемирный день охраны окружающей среды экологи столицы составили свой топ источников загрязнения воздуха, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Лидирующую позицию антирейтинга занимает транспорт – авто выбрасывают 88 % всех вредных веществ в атмосферу большого города. И лишь малая часть приходится на долю промышленности. Вред от предприятий в 2018 году удалось сократить на 400 тонн, и это хороший показатель с учетом развития экономики и роста производства. Сейчас идет модернизация на Минском тракторном заводе, что также позволит уменьшить загрязнение воздуха.
Степан Дубницкий, заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Положительно повлиять на ситуацию с загрязнением воздуха в столице может каждый. Для этого экологи рекомендуют чаще пользоваться электротранспортом, а летом сменить личное авто на велосипед.
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Новости Беларуси. Во Всемирный день охраны окружающей среды экологи столицы составили свой топ источников загрязнения воздуха, сообщили в программе «Столичные...
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