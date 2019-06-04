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Экологи составили топ источников загрязнения воздуха в Минске

05.06.2019 21:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во Всемирный день охраны окружающей среды экологи столицы составили свой топ источников загрязнения воздуха, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Экологи составили топ источников загрязнения воздуха в Минске

Лидирующую позицию антирейтинга занимает транспорт – авто выбрасывают 88 % всех вредных веществ в атмосферу большого города. И лишь малая часть приходится на долю промышленности. Вред от предприятий в 2018 году удалось сократить на 400 тонн, и это хороший показатель с учетом развития экономики и роста производства. Сейчас идет модернизация на Минском тракторном заводе, что также позволит уменьшить загрязнение воздуха.

Экологи составили топ источников загрязнения воздуха в Минске

Экологи составили топ источников загрязнения воздуха в Минске

Экологи составили топ источников загрязнения воздуха в Минске

Степан Дубницкий, заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Минский тракторный завод в целях уменьшения количества выбросов в воздух в настоящее время реализует проект литейного производства, что позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в размере 1000-1200 тонн ежегодно. Общий объем выбросов в атмосферный воздух будет составлять около 7 %.

Экологи составили топ источников загрязнения воздуха в Минске

Положительно повлиять на ситуацию с загрязнением воздуха в столице может каждый. Для этого экологи рекомендуют чаще пользоваться электротранспортом, а летом сменить личное авто на велосипед.

Люди в материале: Степан Дубницкий
 
 
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Новости Беларуси. Во Всемирный день охраны окружающей среды экологи столицы составили свой топ источников загрязнения воздуха, сообщили в программе «Столичные...
 
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