Зеленский выступает за возобновление минского процесса. Итоги очередного раунда переговоров по ситуации на Донбассе

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. После встречи с Президентом Беларуси Леонид Кучма отправился в Войсковой переулок. Здесь 5 июня прошел очередной раунд переговоров по ситуации на Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщалось ранее, Украина сегодня представила предложения по обмену пленными и прекращению огня. Их анонсировал Владимир Зеленский накануне в Брюсселе.





Дмитрий Боярович, СТВ:

Минск предоставляет площадку для переговоров начиная с сентября 2014 года. Нынешняя встреча стала особой – первая после президентских выборов в Украине. Известно, что Владимир Зеленский выступает за возобновление минского процесса, реабилитацию минских договоренностей. Именно он назначил Леонида Кучму, экс-президента Украины, вновь представлять интересы Киева на переговорах. Этот шаг очень тепло поприветствовал Мартин Сайдик, специальный представитель ОБСЕ в контактной группе. Именно он сегодня заявил, что переговоры получились очень конструктивными.





Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины:

Стороны так же высказали намерение – пожалуйста, послушайте внимательно – 10 июня начать разведение сил и средств на согласованном участке в Луганске. Это было бы настоящим прогрессом.

Гуманитарная рабочая группа продолжила дискуссию по обмену удерживаемыми.

Так же при участии представителей МККК состоялась подробная дискуссия по поиску лиц, пропавших без вести.

Экономическая рабочая группа сосредоточилась на рассмотрении актуальных вопросов снабжения в Донецкой и Луганской областях по обе стороны от линии соприкосновения.





Первые переговоры, состоявшиеся в Минске в 2014 году, сыграли в украинском конфликте важную роль. По их итогам стороны подписали минские соглашения. Режим прекращения огня вступил в силу в день подписания документов. Впрочем, после этого боевые действия так и не прекратились.

Стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении перемирия. По словам Леонида Кучмы белорусская столица как место работы трехсторонней контактной группы играет особую роль и имеет большое значение. Он назвал абсурдными предложения о переносе переговоров в другое место.

5 июня на встрече стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня. Этот документ могут подписать уже на следующей встрече трехсторонней контактной группы, которая состоится в Минске 19 июня.