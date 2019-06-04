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Зеленский выступает за возобновление минского процесса. Итоги очередного раунда переговоров по ситуации на Донбассе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. После
Как сообщалось ранее, Украина сегодня представила предложения по обмену пленными и прекращению огня. Их анонсировал Владимир Зеленский накануне в Брюсселе.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины:
Гуманитарная рабочая группа продолжила дискуссию по обмену удерживаемыми.
Так же при участии представителей МККК состоялась подробная дискуссия по поиску лиц, пропавших без вести.
Экономическая рабочая группа сосредоточилась на рассмотрении актуальных вопросов снабжения в Донецкой и Луганской областях по обе стороны от линии соприкосновения.
Первые переговоры, состоявшиеся в Минске в 2014 году, сыграли в украинском конфликте важную роль. По их итогам стороны подписали минские соглашения. Режим прекращения огня вступил в силу в день подписания документов. Впрочем, после этого боевые действия так и не прекратились.
Стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении перемирия. По словам Леонида Кучмы белорусская столица как место работы трехсторонней контактной группы играет особую роль и имеет большое значение. Он назвал абсурдными предложения о переносе переговоров в другое место.
5 июня на встрече стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня. Этот документ могут подписать уже на следующей встрече трехсторонней контактной группы, которая состоится в Минске 19 июня.
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Зеленский выступает за возобновление минского процесса. Итоги очередного раунда переговоров по ситуации на Донбассе
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