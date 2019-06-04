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Белорусская военная делегация ознакомилась с работой мобпункта отбора на службу по контракту ЗВО

05.06.2019 21:49 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Делегация офицеров вооружённых сил Республики Беларусь под руководством начальника главного организационно-мобилизационного управления - заместителя начальника Генерального штаба вооруженных сил РеспубликиБеларусь генерал-майора Александра Шкиренко прибыла в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

 

В ходе визита белорусские офицеры изучат российский опыт комплектования армии военнослужащими по контракту. Офицеры штаба Западного военного округа продемонстрировали коллегам сборный пункт военного комиссариата Санкт-Петербурга, работу инструкторов пункта отбора на военную службу по контракту, а также мобильный вариант пункта отбора на базе автомобиля "КАМАЗ".

 

Модульное оборудование мобильного пункта отбора на военную службу по контракту обеспечивает возможность оперативной трансформации кузова в помещение площадью 31 кв м., где могут разместиться до шести рабочих мест инструкторов пункта отбора и специалиста профессионально-психологического отбора. Кузов обеспечен системой автономного электроснабжения, отопления и кондиционирования воздуха. Информационно-сценический модуль позволяет подключить любое аудио, видео и мультимедийное оборудование для проведения массовых мероприятий.

 

Сформированный в 2015 г. в Санкт-Петербурге пункт отбора на военную службу по контракту ежегодно направляет в Вооружённые Силы Российской Федерации до 1,5 тыс. человек.

 
 
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Делегация офицеров вооружённых сил Республики Беларусь под руководством начальника главного организационно-мобилизационного управления - заместителя...
 
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