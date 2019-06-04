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Воздушные гимнастки из Белгосцирка победили на фестивале в Киеве

05.06.2019 21:43 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Анастасия Донченко и Анастасия Путято с победой вернулись из Киева, где проходил международный молодежный фестиваль циркового искусства "Золотой каштан", сообщили www.interfax.by в пресс-службе Белгосцирка.

Воздушные гимнастки из Белгосцирка победили на фестивале в Киеве
"Артисты  Белгосцирка  Анастасия  Донченко  и  Анастасия  Путято  с  номером  "Воздушные гимнастки  на  трапеции" завоевали  золотую награду  и специальный  приз от генерального директора театра акробатического искусства КНР на Киевском международном молодёжном фестивале циркового искусства "ЗОЛОТОЙ КАШТАН", - отметили в Белгосцирке.

Воздушные гимнастки из Белгосцирка победили на фестивале в Киеве
Воздушные гимнастки из Белгосцирка победили на фестивале в Киеве

 
 
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Анастасия Донченко и Анастасия Путято с победой вернулись из Киева, где проходил международный молодежный фестиваль циркового искусства "Золотой каштан",...
 
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