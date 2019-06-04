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Воздушные гимнастки из Белгосцирка победили на фестивале в Киеве
Источник материала: Интерфакс
Анастасия Донченко и Анастасия Путято с победой вернулись из Киева, где проходил международный молодежный фестиваль циркового искусства "Золотой каштан", сообщили
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Анастасия Донченко и Анастасия Путято с победой вернулись из Киева, где проходил международный молодежный фестиваль циркового искусства "Золотой каштан",...
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