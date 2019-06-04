Воздушные гимнастки из Белгосцирка победили на фестивале в Киеве

Источник материала: Интерфакс

Анастасия Донченко и Анастасия Путято с победой вернулись из Киева, где проходил международный молодежный фестиваль циркового искусства "Золотой каштан", сообщили www.interfax.by в пресс-службе Белгосцирка.



"Артисты Белгосцирка Анастасия Донченко и Анастасия Путято с номером "Воздушные гимнастки на трапеции" завоевали золотую награду и специальный приз от генерального директора театра акробатического искусства КНР на Киевском международном молодёжном фестивале циркового искусства "ЗОЛОТОЙ КАШТАН", - отметили в Белгосцирке.





