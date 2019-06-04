"Пари Сен-Жермен" объявил об уходе Буффона из клуба

Источник материала: Интерфакс

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон покидает французскую футбольную команду "Пари Сен-Жермен".

Как сообщается на сайте ПСЖ, клуб решил не продлевать с 41-летним голкипером контракт, срок действия которого истекает 30 июня.

Чемпион мира-2006 Буффон пришел из итальянского "Ювентуса" в ПСЖ перед стартом сезона-2018/19. Вместе с парижским клубом завоевал звание чемпиона Франции.

В "Ювентусе" Буффон 11 раз выиграл чемпионат Италии, пять раз - Суперкубок Италии, четыре - Кубок Италии.

Цвета "Ювентуса" Буффон защищал с 2001 по 2018 года, а взрослую карьеру начал в итальянской "Парме", где провел с 1995 по 2001 год. С "Пармой" он по разу выиграл Кубок УЕФА, Кубок Италии и Суперкубок УЕФА.

За сборную Италии Буффон выступал с 1997 по 2018 годы.