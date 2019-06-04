Большинство американцев уверено в победе Трампа на выборах 2020 года - опрос

Источник материала: Интерфакс

Большинство жителей США считают, что президент страны Дональд Трамп добьется переизбрания на выборах 2020 года, свидетельствуют результаты опубликованного в среду опроса.

Согласно результатам социсследования, проведенного для телеканала CNN, 54% опрошенных выразили уверенность, что Трамп победит на следующих выборах главы государства. 41% респондентов придерживаются противоположного мнения. Еще 5% не смогли ответить на этот вопрос.

Для сравнения, в начале декабря 2018 года чуть больше половины (51%) опрошенных были уверены, что Трамп потерпит поражение на выборах 2020 года.

Между тем, опрос также показывает, что деятельность Трампа на посту главы государства в настоящее время одобряют 44% американцев, а не одобряют 49%.

При этом тем, кто негативно оценивает деятельность президента, задали вопрос о том, что именно им не нравится. Согласно результатам опроса, 13% назвали в качестве причины недовольства ложь со стороны Трампа, 11% считают его расистом, 11% - некомпетентным.

Опрос проводился с 28 по 31 мая. В нем приняли участие более 1 тыс. человек.