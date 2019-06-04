Москва и Пекин выступают против диктата и шантажа в международной торговле - совместное заявление

Источник материала: Интерфакс

Россия и Китай считают недопустимыми политический диктат и валютный шантаж в международной торговле.

"Стороны намерены выступать против политического диктата и валютного шантажа в международном торгово-экономическом сотрудничестве, осуждать стремление отдельных стран к присвоению права определять целесообразность и допустимые параметры законного сотрудничества между другими государствами", - говорится в совместном заявлении РФ и КНР о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху.

Документ подписали лидеры двух стран в среду в Кремле.

В заявлении также отмечается недопустимость попыток отдельных стран "манипулировать требованиями глобального режима нераспространения для оказания давления на неугодные им страны".

Стороны выступают против любых проявлений протекционизма, включая односторонние торговые ограничения, будут отстаивать и укреплять открытую, транспарентную и недискриминационную многостороннюю торговую систему, основанную на главенствующей роли ВТО и ее правилах, подчеркивается в документе.