«Можно 5 километров гулять и не заметить, как прошло время». Топ-3 набережных от Антона Славина

Источник материала: СТВ

Минские набережные славятся грязевыми ваннами.

Антон Славин, радиоведущий:

Вот, смотрите, можно не ездить в грязелечебницу, сэкономить, потому что, я думаю, здесь вся таблица Менделеева.









Антон Славин – радиоведущий. Антон за 20 лет путешествий побывал в 103 странах, расказали в программе «Специальный репортаж» . И сравнить ему, действительно, есть с чем. У него есть свой топ набережных.





Антон Славин:

Самая эффектная, самая инстаграмная, самая фотогеничная – это, конечно, набережная в Гонконге.

Она в 8 вечера играет лазерным шоу, невероятные огни, бесплатно, кстати, всё это шоу показывают.





Если говорить о молодёжной, тусовочной – это Барселона, потому что она такая неформальная.





Если вы любите гулять по 5 километров, выбирайте Тенерифе.

Особенно зону Коста Адехе – там такие бухточки изъеденные, можно 5 километров гулять и не заметить, как прошло время.





Наверное, это мои самые любимые набережные. Ну, а живу я тут, в 500 метрах и часто, несмотря на то, что это речная и не всегда хорошо пахнущая, особенно сейчас, летом, набережная – мне нравится, я счастлив. И нужно создать здесь такую атмосферу, чтобы люди хотели сюда приходить.