|
«Можно 5 километров гулять и не заметить, как прошло время». Топ-3 набережных от Антона Славина
Источник материала: СТВ
Минские набережные славятся грязевыми ваннами.
Антон Славин, радиоведущий:
Антон Славин – радиоведущий. Антон за 20 лет путешествий побывал в 103 странах, расказали в программе
Она в 8 вечера играет лазерным шоу, невероятные огни, бесплатно, кстати, всё это шоу показывают.
Особенно зону Коста Адехе – там такие бухточки изъеденные, можно 5 километров гулять и не заметить, как прошло время.
Наверное, это мои самые любимые набережные. Ну, а живу я тут, в 500 метрах и часто, несмотря на то, что это речная и не всегда хорошо пахнущая, особенно сейчас, летом, набережная – мне нравится, я счастлив. И нужно создать здесь такую атмосферу, чтобы люди хотели сюда приходить.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минские набережные славятся грязевыми ваннами. Антон Славин, радиоведущий:Вот, смотрите, можно не ездить в грязелечебницу, сэкономить, потому что, я думаю, здесь...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)