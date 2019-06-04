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Как изменился Минский железнодорожный вокзал перед II Европейскими играми
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Железнодорожные объекты Минска полностью готовы к встрече гостей II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В дни мультифорума для проезда участников и гостей будут курсировать более 50 поездов от центрального вокзала до станции Масюковщина недалеко от «Минск-Арены» и до Заславля, где развернутся соревнования по гребле.
Преобразилось и здание главного железнодорожного вокзала. Здесь заменили эскалаторы, установили новые кондиционеры, обновили санузлы. Реконструировали и платформы.
Виктор Низохин, начальник станции Минск-Пассажирский:
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Новости Беларуси. Железнодорожные объекты Минска полностью готовы к встрече гостей II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В дни...
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