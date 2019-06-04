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Как изменился Минский железнодорожный вокзал перед II Европейскими играми

05.06.2019 21:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Железнодорожные объекты Минска полностью готовы к встрече гостей II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как изменился Минский железнодорожный вокзал перед II Европейскими играми

В дни мультифорума для проезда участников и гостей будут курсировать более 50 поездов от центрального вокзала до станции Масюковщина недалеко от «Минск-Арены» и до Заславля, где развернутся соревнования по гребле.

Как изменился Минский железнодорожный вокзал перед II Европейскими играми

Преобразилось и здание главного железнодорожного вокзала. Здесь заменили эскалаторы, установили новые кондиционеры, обновили санузлы. Реконструировали и платформы.

Как изменился Минский железнодорожный вокзал перед II Европейскими играми

 

Как изменился Минский железнодорожный вокзал перед II Европейскими играми

Виктор Низохин, начальник станции Минск-Пассажирский:
Это современный потолок, алюминиевые потолочные панели. Была проведена замена покрытия в границах здания вокзала. Можно увуидеть, что уложены гранитные плиты. У нас появилось новое светодиодное табло, которое выводит информацию о убывающих и прибывающих поездах.

Как изменился Минский железнодорожный вокзал перед II Европейскими играми

Встречать гостей будут специалисты, владеющие английским. Также на нескольких языках будут дублировать информацию на новых электронных табло и в звуковых объявления в поездах.

Как изменился Минский железнодорожный вокзал перед II Европейскими играми

Как изменился Минский железнодорожный вокзал перед II Европейскими играми

Люди в материале: Виктор Низохин
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Железнодорожные объекты Минска полностью готовы к встрече гостей II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В дни...
 
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