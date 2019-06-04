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Выставка памяти Мая Данцига открылась в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Выставка памяти народного художника Беларуси Мая Данцига открылась в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В экспозиции более 30 работ в разных техниках и жанрах. Это картины учеников мэтра и участников городского пленера. Именно урбанистические пейзажи стали для Мая Данцига вдохновением. Поэтому артсессию, посвященную творчеству художника, символично провели в Троицком предместье.
Тарас Кучинский-Паровой, заведующий выставочными залами Белорусской государственной академии искусств:
Антон Вырва, художник:
Увидеть работы уже известных и начинающих художников можно до конца недели. Пленеры памяти белорусских мэтров живописи – проект долгосрочный. Преподаватели и студенты Академии искусств уже продумывают тему для следующей арт-встречи.
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Новости Беларуси. Выставка памяти народного художника Беларуси Мая Данцига открылась в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В...
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