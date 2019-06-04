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«Минск освобождённый». Рассказываем истории зданий, которые пережили оккупацию
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Великая Отечественная оставила множество ран не только в памяти людей, но и на городских улицах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
5 июня в рубрике «Минск освобождённый» мы расскажем о зданиях столицы, которые в буквальном смысле помнят годы оккупации и момент освобождения.
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Новости Беларуси. Великая Отечественная оставила множество ран не только в памяти людей, но и на городских улицах, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
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