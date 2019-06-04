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Стрижка овец, народная дегустация и последние агроразработки: что показывают на «Белагро-2019»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Под Минском в эти дни развернулась одна из самых зрелищных экспозиций года – Белорусская аграрная неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гвоздь программы 5 июня – уже традиционный конкурс «Лучший пахарь». В 2019 году задачу усложнили, но испытание участники прошли достойно. Корреспондент Екатерина Жилянина наблюдала за происходящим.
На самой же выставке (она продолжается до конца недели) 5 июня стригли овец и определяли чемпионов вкуса. Народная дегустация – всегда один из самых приятных пунктов программы.
Андрей Кириенко, организатор конкурса «Чемпион вкуса»:
550 участников из 29 стран. Аграрная неделя в Беларуси привлекла в том числе чехов. Петр Жировницкий приехал с конкретным намерением: его компания по созданию оборудования для животноводства готова обучать новым технология наших аграриев. Белорусские товары чехам тоже интересны.
Петр Жировницкий, директор компании по созданию оборудования для животноводства (Чехия):
Что это за новинка, обыватель вряд ли догадается – с виду похожа на обычную бочку. Недавняя разработка – машина для внесения жидких удобрений. Востребована у фермеров.
Василий Перевозников, начальник центра научно-технических разработок холдинга «Бобруйскагромаш»:
Выставка продлится до воскресенья (9 июня). Чреда конкурсов и мастер-классов продолжится завтра – наверняка будет расти и сумма контрактов, подписанных на «Белагро-2019».
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Новости Беларуси. Под Минском в эти дни развернулась одна из самых зрелищных экспозиций года – Белорусская аграрная неделя, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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