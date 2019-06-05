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Ответный матч финала Лиги чемпионов Африки будет переигран. Победителю велели пока вернуть кубок и медали

05.06.2019 23:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тунисский «Эсперанс» и марокканский «Видад Касабланка» переиграют ответный матч финала африканской Лиги чемпионов, сообщает Sports.ru.


Фото: twitter.com/Caf_Champions

Первая игра завершилась со счетом 1:1. Ответный матч, в котором «Эсперанс» вел 1:0, был прерван на 59-й минуте, когда «Видад» сравнял счет.

Судья матча Бакари Гассама (Гамбия) отменил гол, зафиксировав офсайд. Игроки и тренерский штаб «Видада» выразили несогласие с подобным решением и потребовали, чтобы была использована система видеопомощи арбитрам (VAR). Арбитр заявил, что система не работает по техническим причинам.

Марокканскую команду попытались уговорить возобновить матч, но они отказались от продолжения встречи. Через 1,5 часа после остановки игры главный арбитр дал финальный свисток и присудил победу «Эсперансу».

По решению Африканской конфедерации футбола, матч будет переигран и состоится на нейтральном поле. «Эсперанс» должен вернуть кубок и врученные медали.

 
 
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Марокканскую команду попытались уговорить возобновить матч, но они отказались от продолжения встречи.
 
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