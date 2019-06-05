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Ответный матч финала Лиги чемпионов Африки будет переигран. Победителю велели пока вернуть кубок и медали
Источник материала: Tut.by
Тунисский «Эсперанс» и марокканский «Видад Касабланка» переиграют ответный матч финала африканской Лиги чемпионов, сообщает
Первая игра завершилась со счетом 1:1. Ответный матч, в котором «Эсперанс» вел 1:0, был прерван на 59-й минуте, когда «Видад» сравнял счет.
Судья матча Бакари Гассама (Гамбия) отменил гол, зафиксировав офсайд. Игроки и тренерский штаб «Видада» выразили несогласие с подобным решением и потребовали, чтобы была использована система видеопомощи арбитрам (VAR). Арбитр заявил, что система не работает по техническим причинам.
Марокканскую команду попытались уговорить возобновить матч, но они отказались от продолжения встречи. Через 1,5 часа после остановки игры главный арбитр дал финальный свисток и присудил победу «Эсперансу».
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Ответный матч финала Лиги чемпионов Африки будет переигран. Победителю велели пока вернуть кубок и медали
Марокканскую команду попытались уговорить возобновить матч, но они отказались от продолжения встречи.
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