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Гандболистки сборной Беларуси дали бой Норвегии в гостях, но не пробились на ЧМ-2019

05.06.2019 22:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гандболистки сборной Беларуси потерпели поражение от команды Норвегии и в ответном матче раунда плей-офф квалификации чемпионата мира.


Фото с сайта handball.by

5 июня в Бергене белорусская дружина проиграла с разницей в три мяча.

Самыми результативными в составе сборной Беларуси стали Диана Ильина и Виктория Шамановская, забросившие по 6 мячей. У хозяек 7 голов на счету Кари Браттсет.

Норвегия — Беларусь — 31:28 (21:11)

Беларусь: Ильина, Шамановская — по 6, Артюхович, Котина, Силицкая, Ежикова — по 3, Ящук — 2, Дронова, Свидунович — по 1.

При этом белоруски катастрофически беспомощно провели стартовый отрезок матча, когда уступали со счетом 0:8.

Затем гостьи постепенно пришли в себя, но все равно крупно, с разницей в 10 голов, проиграли первый тайм.

Зато во второй половине встречи белоруски стали стремительно сокращать отставание, но на дистанцию ближе 3 мячей к соперницам так и не подобрались.

Напомним, что в домашнем матче 31 мая в Бресте во Дворце спорта «Виктория» белоруски проиграли сборной Норвегии с разницей в 13 мячей — 21:34.

Женская сборная Норвегии — двукратный олимпийский чемпион (2008 и 2012), трехкратный чемпион мира (1999, 2011, 2015), семикратный чемпион Европы (1998, 2004, 2006, 2008, 2010, 2014, 2016).

Предстоящий чемпионат мира станет для женской сборной Норвегии 20-м в истории и 17-м кряду.

Белорусские гандболистки не могут пробиться вот уже на 11-й топ-турнир подряд — с тех пор как в 2008 году выступили на чемпионате Европы.

Предстоящий чемпионат мира пройдет в Японии с 30 ноября по 15 декабря 2019 года. От Европы прямой допуск на ЧМ-2019 получили чемпионки мира француженки, а также три лучшие команды чемпионата Европы — 2018: Нидерланды, Румыния и Россия. Еще 9 европейских путевок разыграют 18 команд в квалификационном раунде плей-офф.

 
Теги: Брест
 
 
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Гандболистки сборной Беларуси потерпели поражение от команды Норвегии и в ответном матче раунда плей-офф квалификации чемпионата мира.
 
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