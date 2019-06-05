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Комплексный план ускоренного развития Лидского района до 2020 года рассмотрели на выездном заседании облисполкома в Лиде, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов

05.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Комплексный план ускоренного развития Лидского района до 2020 года рассмотрели на выездном заседании облисполкома в Лиде, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов

В работе заседания приняли участие помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, министр энергетики Виктор Каранкевич, председатели концернов, руководители и представители профильных министерств, ведомств и исследовательских центров.

Комплексный план ускоренного развития Лидского района до 2020 года рассмотрели на выездном заседании облисполкома в Лиде, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов

– В соответствии с поручением Главы государства был разработан комплексный план по ускоренному развитию 11 городов с численностью 80 тысяч человек, в их число вошла и Лида, – отметил председатель облисполкома Владимир Кравцов. — Реализация комплексного плана нацелена на решение ключевых вопросов Лидского района, формирование основы устойчивого роста экономики и ее конкурентоспособности, повышение благосостояния граждан. Этот регион очень важен для области. Здесь сосредоточена большая численность населения. Лида и Лидский район играют значимую роль в социально-экономическом развитии области: на долю района приходится почти 11 процентов в объеме промышленной продукции, почти 10 процентов строительно-монтажных работ, около 15 процентов экспорта области. Срок реализации комплексного плана небольшой – два года.

Комплексный план ускоренного развития Лидского района до 2020 года рассмотрели на выездном заседании облисполкома в Лиде, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов

Как отметил председатель облисполкома, вопрос развития района уже рассматривался на заседании облисполкома в Лиде два года назад. Многое сделано. Однако время идет, и жизнь ставит новые задачи, их надо решать.

— Мы работаем для людей, и они нас оценивают, — подчеркнул Владимир Кравцов. – Жителей района волнует уровень заработной платы, а Лида сегодня шестой регион в области по уровню зарплаты. Здесь сосредоточено большое число промышленных предприятий, среди них есть немало тех, которые нуждаются в ускоренном развитии. Отстает Лида по инвестициям. Много вопросов по аграрному сектору. Город всегда славился сильным строительным комплексом, сегодня есть вопросы и в этом секторе экономики, недоработки и в других сферах. Нельзя отставать по созданию инфраструктуры туризма, сейчас это самый динамично развивающийся сектор экономики. Планируется, что Лида вскоре попадет в безвизовую зону, а это возможность зарабатывать. Малый бизнес развивается, но недостаточно активно. Строительство хороших развязок открывает большие возможности для создания логистического центра. Высокий интеллектуальный потенциал – основа для создания технопарка.

Комплексный план ускоренного развития Лидского района до 2020 года рассмотрели на выездном заседании облисполкома в Лиде, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов

Председатель облисполкома подчеркнул, что все проблемные вопросы будут детально проанализированы и принято взвешенное решение.

– План мероприятий по устойчивому развитию Лидского района содержит более 300 мероприятий и охватывает 22 направления, на реализацию которых предусмотрено порядка 500 миллионов рублей, –подчеркнула заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик. – Ставка сделана на увеличение благосостояния жителей региона, все мероприятия плана нацелены на рост заработной платы. По итогам 2019-2020 годов темп роста заработной платы планируется на уровне 120 процентов, а по городу Лида уровень заработной платы – в размере более тысячи рублей.

Комплексный план ускоренного развития Лидского района до 2020 года рассмотрели на выездном заседании облисполкома в Лиде, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов

Как отметила в докладе Елена Бубенчик, Лидский район имеет свои природные, демографические, экономические ресурсы и собственные точки роста. Все это в результате способно оказать положительный эффект на ускоренное развитие региона, и, как следствие, внести существенный вклад в социально-экономическое развитие области. Вместе с тем есть риски, которые предстоит решить. Одним из дополнительных инструментов изучения запросов людей стал социологический опрос. При формировании плана мероприятий были учтены высказанные в ходе проведения опроса замечания граждан.

Комплексный план ускоренного развития Лидского района до 2020 года рассмотрели на выездном заседании облисполкома в Лиде, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов

Иван Лавринович, акцентировав внимание на высоком промышленном потенциале Лидчины, как основе экономики региона, при этом подчеркнул:

Комплексный план ускоренного развития Лидского района до 2020 года рассмотрели на выездном заседании облисполкома в Лиде, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов

— Необходимо обратить более пристальное внимание на сферу услуг. Для ее развития в регионе есть все: и транспортная логистика, и развитая сеть предприятий. Надо только более активно работать в этом направлении. Необходимо также при принятии решений опираться на общественное мнение, дав людям возможность высказаться в интернете или через общественные приемные.

Комплексный план ускоренного развития Лидского района до 2020 года рассмотрели на выездном заседании облисполкома в Лиде, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов

В каком направлении район движется сегодня и каковы перспективы его дальнейшего развития, рассказал председатель Лидского райисполкома Михаил Карпович. В частности, он отметил, что в районе реализуется программа социально-экономического развития на 2016-2020 годы, определенные ею показатели в основном выполняются. За первое полугодие ожидается выполнение большинства прогнозных параметров. Ключевые точки роста региона: промышленность, малый и средний бизнес. В планах реализация ряда инвестпроектов и эффективная экспортная деятельность.

Комплексный план ускоренного развития Лидского района до 2020 года рассмотрели на выездном заседании облисполкома в Лиде, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов

Первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук проанализировал работу аграрного сектора.

– Для выполнения поставленных задач в первую очередь надо решить проблемные вопросы в аграрном секторе Лидского района. Есть для этого резервы. Необходимо принятие мер по наращиванию объема производства сельхозпродукции, росту экспорта товаров, вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества, — отметил Иван Жук.

Комплексный план ускоренного развития Лидского района до 2020 года рассмотрели на выездном заседании облисполкома в Лиде, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов

Заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко назвал ЖХК отраслью, от которой в первую очередь зависит решение многих вопросов ускоренного развития:

– Лидскому району необходимо уделить более пристальное внимание жилищно-коммунальным услугам, в частности, обеспечению качественной водой, что предусматривает замену изношенных водопроводно-канализационных сетей, обеспечение строительства станций обезжелезивания воды, возведение водопроводных сетей в двух населенных пунктах для подключения потребителей к существующим сетям. Развитие Лиды в части реализации крупных инвестиционных проектов невозможно без реконструкции объектов ЖКХ.

Комплексный план ускоренного развития Лидского района до 2020 года рассмотрели на выездном заседании облисполкома в Лиде, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов

Свои предложения высказали и руководители министерств и ведомств. Все они в конечном итоге направлены на создание условий для роста доходов населения, обеспечение комфортной жизни в регионе за счет модернизации и более эффективного использования промышленного, аграрного, туристического и природно-ресурсного потенциала района, наращивание экспорта продукции, активизации предпринимательской инициативы.

Комплексный план ускоренного развития Лидского района до 2020 года рассмотрели на выездном заседании облисполкома в Лиде, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов

Подводя итог состоявшегося конструктивного диалога, Владимир Кравцов подчеркнул, что впереди серьезная работа. Предстоит многое сделать по реализации намеченных комплексным планом мероприятий. В следующем году город Лида определен как культурная столица года. Многое нужно будет сделать и на культурной ниве.

Ирина АНИКЕВИЧ
Фото: Артем ТУРЛАЙ и из открытых интернет-источников
https://grodnonews.by/
 
 
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