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BuzzFeed: российские хакеры взломали компьютеры представительства ЕС в Москве

05.06.2019 21:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Взлом произошел в феврале 2017 года, но обнаружили это только в этом апреле.



Компьютеры представительства ЕС в Москве взломали, а информацию похитили, сообщает BuzzFeed ссылаясь на внутренний документ ЕС.

 
Взлом обнаружили в апреле 2019 года за несколько недель до выборов в Европарламент, но об инциденте ничего не сообщалось публично.

Как узнало издание от источника на условиях анонимности, за атакой, вероятно, стоят российские хакеры.

Атака произошла в феврале 2017 года и затронула как минимум два компьютера. Анализ показал, что некоторая информация была украдена, но пока неизвестно какая именно и в каком объеме. Злоумышленники использовали целевую кибератаку (advanced persistent threat, APT), о которой жертва может не подозревать долгое время.


Представитель Европейской службы внешнеполитической деятельности подтвердил информацию об инциденте и отметил, что «были замечены возможные признаки взлома систем, связанных с несекретной сетью в московском представительстве».

По словам источника издания, страны ЕС не были проинформированы о взломе. Однако представитель Европейской службы внешнеполитической деятельности заявил, что их проинформировали по защищенным каналам связи.


 
 
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Взлом произошел в феврале 2017 года, но обнаружили это только в этом апреле.
 
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