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Белорус Анатолий Гантварг выиграл международный турнир по шашкам

05.06.2019 21:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В шашечном турнире Salou Open, который завершился в Испании, победу одержал международный гроссмейстер из Беларуси Анатолий Гантварг, сообщает БЕЛТА. По итогам девяти туров он набрал 14 очков — пять побед и четыре ничьих.



Второе и третье места достались россиянам — Александру Шварцману и Александру Георгиеву.

Анатолий Гантварг победил на этом турнире в четвёртый раз. Ранее он становился победителем в 1998, 2000 и 2001 годах.

В соревнованиях среди женщин представительница Беларуси Ирина Пашкевич завоевала серебро — 12 баллов, победа досталась россиянке Матроне Ноговицыной — 13 очков.

В международном турнире в Салоу участвовали 123 игрока из 13 стран.

 
 
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В шашечном турнире Salou Open, который завершился в Испании, победу одержал международный гроссмейстер из Беларуси Анатолий Гантварг, сообщает БЕЛТА. По итогам девяти...
 
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