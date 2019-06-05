ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Номинантка на «Оскар» из Беларуси снимет 2-й сезон российского сериала «Содержанки»

05.06.2019 21:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Беларуска Дарья Жук, режиссер номинированного на «Оскар» фильма «Хрусталь», станет режиссером второго сезона популярного российского сериала, эротического триллера «Содержанки», сообщает «Российская газета».

Сериал, который выходит в видеосервисе Start, рассказывает историю о следователе Лене (Дарья Мороз) и галеристке Даше (Софья Эрнст), которые попали в московский мир больших денег из жизни, полной рутины и бытовых проблем. Первый сезон из восьми серий выходил в марте-апреле этого года, с последней серией было объявлено о продолжении проекта на второй сезон.


Режиссером и одним из сценаристов был Константин Богомолов, режиссер театра на Малой Бронной. Планировалось, что он снимет и продолжение сериала, но недавно он стал худруком театра. Поэтому создатели сериала решили взять нового режиссера. Однако Богомолов останется шоураннером и соавтором сценария фильма.

Генеральный продюсер сериала Ирина Сосновая рассказала, что новый режиссер необходим еще и для того, чтобы сделать второй сезон сильнее, ярче и успешнее первого. Она уверена, что Дарья Жук привнесет много нового в шоу.

«Мы очень рады, что Дарья из множества предложений, посыпавшихся на нее после успеха картины «Хрусталь», выбрала именно проект «Содержанки» и присоединилась к команде видеосервиса START. Нам нравится работать с профессионалами, у которых нет нужды что-то кому-то доказывать», — отметила генпродюсер.

Сама Дарья Жук призналась, что ей будет интересно участвовать в создании сериала.

«Я хочу глубже исследовать персонажей «Содержанок» с точки зрения развития истории. В особенности меня интересуют сильные женщины-персонажи в контексте приспособления к патриархальной нормативности постсоветской реальности. Это такой анти-феминистический феминизм местного разлива. С одной стороны, стремление к деньгам и власти — это универсальные желания, понятные людям по всему миру, а с другой, наши персонажи и их мотивации — типичный продукт именно современного российского общества, обусловленный историческими, экономическими и политическими факторами», — рассказала режиссер.


39-летняя Дарья Жук родом из Минска, в США она получила экономическое и режиссерское образование. В прошлом году вышел ее дебютный полнометражный фильм «Хрусталь» о Беларуси 90-х и девушке-диджее из Минска, которая мечтает уехать в Штаты. Он был презентован на Международном фестивале в Карловых Варах, после чего получил множество наград: гран-при Одесского кинофестиваля, российскую премию «Ника», главный приз конкурса «Копродукция. Окно в мир» в Выборге и гран-при Almaty film festival и т.д. «Хрусталь» был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» — первый фильм в истории независимой Беларуси, но в шорт-лист премии не попал.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларуска Дарья Жук, режиссер номинированного на «Оскар» фильма «Хрусталь», станет режиссером второго сезона популярного российского сериала, эротического...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Клецке открыли памятный знак в честь бывшего главы района Вячеслава Алешко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
06.06.2019
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика