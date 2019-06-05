Номинантка на «Оскар» из Беларуси снимет 2-й сезон российского сериала «Содержанки»

Сериал, который выходит в видеосервисе Start, рассказывает историю о следователе Лене (Дарья Мороз) и галеристке Даше (Софья Эрнст), которые попали в московский мир больших денег из жизни, полной рутины и бытовых проблем. Первый сезон из восьми серий выходил в марте-апреле этого года, с последней серией было объявлено о продолжении проекта на второй сезон.

Режиссером и одним из сценаристов был Константин Богомолов, режиссер театра на Малой Бронной. Планировалось, что он снимет и продолжение сериала, но недавно он стал худруком театра. Поэтому создатели сериала решили взять нового режиссера. Однако Богомолов останется шоураннером и соавтором сценария фильма.





Генеральный продюсер сериала Ирина Сосновая рассказала, что новый режиссер необходим еще и для того, чтобы сделать второй сезон сильнее, ярче и успешнее первого. Она уверена, что Дарья Жук привнесет много нового в шоу.





«Мы очень рады, что Дарья из множества предложений, посыпавшихся на нее после успеха картины «Хрусталь», выбрала именно проект «Содержанки» и присоединилась к команде видеосервиса START. Нам нравится работать с профессионалами, у которых нет нужды что-то кому-то доказывать», — отметила генпродюсер.





Сама Дарья Жук призналась, что ей будет интересно участвовать в создании сериала.





«Я хочу глубже исследовать персонажей «Содержанок» с точки зрения развития истории. В особенности меня интересуют сильные женщины-персонажи в контексте приспособления к патриархальной нормативности постсоветской реальности. Это такой анти-феминистический феминизм местного разлива. С одной стороны, стремление к деньгам и власти — это универсальные желания, понятные людям по всему миру, а с другой, наши персонажи и их мотивации — типичный продукт именно современного российского общества, обусловленный историческими, экономическими и политическими факторами», — рассказала режиссер.







