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Грязная нефть из России привела к обвалу внешней торговли Беларуси

05.06.2019 21:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Такого ужасного месяца не было с декабря 2014 года.

С апреля на Мозырский НПЗ и Нафтан начала поступать загрязненная нефть по нефтепроводу «Дружба». Из-за этого сальдо торговли товарами опустилось до многолетнего минимума. 

Поступление грязной нефти по «Дружбе» вынудило белорусские НПЗ существенно сократить переработку сырья. В апреле выпуск продукции нефтепереработки в Витебской области упал на 29,9%, в Гомельской — на 15,8%. Кроме того, оказались в закупоренном состоянии транзитные трубы на Украину и Польшу. Все перечисленное не могло не отразиться на внешней торговле Беларуси. 

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в апреле 2019 года составило минус 882,5 млн USD. Такого плохого показателя у Беларуси не было с памятного декабря 2014 года, когда началась девальвация белорусского рубля. 

К появлению рекордно низкого сальдо привело повышение импорта в сочетании с падением экспорта. Экспорт сократился к 2018 году на 2%, тогда как импорт вырос на 10,6%. Экспорт товаров из Беларуси по отношению к базовому году падает уже 5 месяцев подряд. 

В мае президент назначил премьер-министра Сергея Румаса ответственным за рост экспорта. Однако, если не случится чего-то из ряда вон выходящего, к концу 2019-го экспорт начнет расти сам собой — просто в силу низкой базы последних месяцев прошлого года. Поэтому усиление ответственности премьера за экспорт по большей части является чиновничьей фикцией. 


В целом за 4 месяца дыра во внешней торговле составила 1,919 млрд USD против 1,538 млрд USD в 2018 году. Покрытие импорта экспортными поставками сократилось с 87,4% до 84,4%. Это значит, что на каждых 100 USD импорта Беларусь экспортировала товары на 84,4 USD. 

Отдельно по апрелю покрытие импортных поставок экспортными составило всего 75,2%. Самый серьезный провал показателя случился в торговле с ЕС. Коэффициент покрытия импорта экспортом опустился до 96,1%, хотя в предыдущие месяцы колебался около 130%. 

Как нетрудно догадаться, в торговле с Евросоюзом за апрель 2019 года образовалось негативное сальдо — минус 27 млн USD. Это событие было вызвано недопоставками нефтепродуктов в Европу из-за дефицита качественного сырья из России. В такой ситуации власти обязали НПЗ обеспечивать в первую очередь внутренний рынок. В торговле с Россией больших перемен не случилось. 

Россияне все так же блокируют белорусский экспорт АПК и продают Беларуси нефть и газ. Отрицательное сальдо в торговле с РФ составило за 4 месяца 2019 года минус 2,891 млрд USD, покрытие импорта экспортом — 58,9%. Никакой диверсификации торговли Беларуси практически не происходит. 

Доля России в обороте товаров скорректировалась с 49,6% до 49,2%, доля ЕС упала с 25,5% до 23,4% (из-за аварии на «Дружбе»).

 
 
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Такого ужасного месяца не было с декабря 2014 года.
 
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