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«Хороший состав, приличная конкуренция». Российская теннисистка прокомментировала турнир в Минске

05.06.2019 23:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На минском теннисном турнире завершился квалификационный раунд. Теперь все баталии проходят в основной сетке соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

4 июня наши Анна Кубарева и Виктория Канапацкая, с победы стартовавшие в основном раунде одиночного разряда, обеспечили себе места во втором круге, который начнется в 6 июля.

«Хороший состав, приличная конкуренция». Российская теннисистка прокомментировала турнир в Минске

5 июня успешно завершила первый круг победительница первых юношеских игр в Нанкине Ирина Шиманович. Она переиграла украинку Ольгу Янчук 6:3, 6:2.

«Хороший состав, приличная конкуренция». Российская теннисистка прокомментировала турнир в Минске

Амина Аншба, участница турнира (Россия):
25-тысячник здесь я играю впервые. Мне здесь очень нравится. Хорошая атмосфера, корты, люди. Вообще здесь очень благоприятные условия, очень комфортно играть. Здесь очень много иностранных игроков, поэтому довольно-таки не легко играть. Хороший состав, приличная конкуренция.

В противостоянии дуэтов борьбу продолжат наши Анна Кубарева и Виктория Канапацкая. Увы, но затем соревнования были остановлены из-за дождя. Финал состоится 8 июня. Днем позже определится победитель в одиночном разряде.

Люди в материале: Амина Аншба
 
 
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Новости Беларуси. На минском теннисном турнире завершился квалификационный раунд. Теперь все баталии проходят в основной сетке соревнований, сообщили в программе...
 
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