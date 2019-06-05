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«Хороший состав, приличная конкуренция». Российская теннисистка прокомментировала турнир в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На минском теннисном турнире завершился квалификационный раунд. Теперь все баталии проходят в основной сетке соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
4 июня наши Анна Кубарева и Виктория Канапацкая, с победы стартовавшие в основном раунде одиночного разряда, обеспечили себе места во втором круге, который начнется в 6 июля.
5 июня успешно завершила первый круг победительница первых юношеских игр в Нанкине Ирина Шиманович. Она переиграла украинку Ольгу Янчук 6:3, 6:2.
Амина Аншба, участница турнира (Россия):
В противостоянии дуэтов борьбу продолжат наши Анна Кубарева и Виктория Канапацкая. Увы, но затем соревнования были остановлены из-за дождя. Финал состоится 8 июня. Днем позже определится победитель в одиночном разряде.
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Новости Беларуси. На минском теннисном турнире завершился квалификационный раунд. Теперь все баталии проходят в основной сетке соревнований, сообщили в программе...
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