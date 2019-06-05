ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мы сегодня будем танцевать вальс вот в этих костюмах»: клуб «Мара» подводит итоги года

05.06.2019 23:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вот уже больше полувека клуб «Мара» растит танцоров высокого класса, но любовь к танцевальному искусству начинается с самого малого возраста, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Мы сегодня будем танцевать вальс вот в этих костюмах»: клуб «Мара» подводит итоги года

Именно у этих совсем юных ребят загорается огонек в глазах, который затем и приведет их к танцевальным вершинам. Отчетный концерт – шанс показать итоги работы за год. Волнительная подготовка, последние штрихи и главный момент – выход на сцену.

«Мы сегодня будем танцевать вальс вот в этих костюмах»: клуб «Мара» подводит итоги года

Мария Куликовская, танцор:
Мы сегодня будем танцевать вальс вот в этих костюмах. Второй танец у нас будет со шляпами.

«Мы сегодня будем танцевать вальс вот в этих костюмах»: клуб «Мара» подводит итоги года

Стефания Харитоненкова, танцор:
Я думаю, что у меня это было с рождения, потому что под каждую музыку. И мама решила меня отправить на танцы.

«Мы сегодня будем танцевать вальс вот в этих костюмах»: клуб «Мара» подводит итоги года

В зрительном зале – родные и близкие, а значит, поддержка будет в любом случае. А еще всегда рядом художественный руководитель коллектива Лидия Кац-Лазарева. Несмотря на многолетнюю работу, к каждому выступлению своих воспитанников она все еще подходит с первозданным трепетом и вдохновением.

«Мы сегодня будем танцевать вальс вот в этих костюмах»: клуб «Мара» подводит итоги года

Лидия Кац-Лазарева, художественный руководитель ТК «Мара»:
Я точно верю в то, что у меня крылышки будут иметь опору. И я постараюсь оправдать то доверие, которое оказано мне и клубу. В искусстве окончательной точки нет. Искусство постоянно растет и совершенствуется. И если человек постигает это искусство, я думаю, что он счастлив. А если он счастлив, то и мы счастливы.

«Мы сегодня будем танцевать вальс вот в этих костюмах»: клуб «Мара» подводит итоги года

Полувековая история клуба – не повод останавливаться. Здесь все еще находят новые вершины для покорения. Мечта на ближайшее будущее – офицерский бал.

Люди в материале: Мария Куликовская, Стефания Харитоненкова, Лидия Кац-Лазарева
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вот уже больше полувека клуб «Мара» растит танцоров высокого класса, но любовь к танцевальному искусству начинается с самого малого возраста,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Леонид Меленчук: у девочек 8-10 лет темперамент и спортивная злость намного выше, чем у мальчиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
06.06.2019
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика