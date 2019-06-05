|
«Мы сегодня будем танцевать вальс вот в этих костюмах»: клуб «Мара» подводит итоги года
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вот уже больше полувека клуб «Мара» растит танцоров высокого класса, но любовь к танцевальному искусству начинается с самого малого возраста, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Именно у этих совсем юных ребят загорается огонек в глазах, который затем и приведет их к танцевальным вершинам. Отчетный концерт – шанс показать итоги работы за год. Волнительная подготовка, последние штрихи и главный момент – выход на сцену.
Мария Куликовская, танцор:
Стефания Харитоненкова, танцор:
В зрительном зале – родные и близкие, а значит, поддержка будет в любом случае. А еще всегда рядом художественный руководитель коллектива Лидия Кац-Лазарева. Несмотря на многолетнюю работу, к каждому выступлению своих воспитанников она все еще подходит с первозданным трепетом и вдохновением.
Лидия Кац-Лазарева, художественный руководитель ТК «Мара»:
Полувековая история клуба – не повод останавливаться. Здесь все еще находят новые вершины для покорения. Мечта на ближайшее будущее – офицерский бал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вот уже больше полувека клуб «Мара» растит танцоров высокого класса, но любовь к танцевальному искусству начинается с самого малого возраста,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)