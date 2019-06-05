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Леонид Меленчук: у девочек 8-10 лет темперамент и спортивная злость намного выше, чем у мальчиков

05.06.2019 23:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске продолжаются соревнования по футболу среди юношей и девушек «Кожаный мяч». Турнир проходит на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Леонид Меленчук: у девочек 8-10 лет темперамент и спортивная злость намного выше, чем у мальчиков

В эти дни соревнования начались у девочек. Победители городского этапа определятся только 7 июня, а пока девятилетние девчонки из всех районов нашей столицы определяют сильнейших в своих группах.

В группе «А» выступают четыре команды. Здесь лидерство захватили представительницы Первомайского района. А вот в соседней группе играют пять дружин. В квинтете «Б» пока первенствуют спортсменки из Ленинского района.

Леонид Меленчук: у девочек 8-10 лет темперамент и спортивная злость намного выше, чем у мальчиков

Победители групп сойдутся в финале, а команды, занявшие вторые позиции, разыграют бронзу. Девочки не являются воспитанницами специализированных школ.

Леонид Меленчук: у девочек 8-10 лет темперамент и спортивная злость намного выше, чем у мальчиков

Виолетта Гузовская, участница турнира:
Хочу проявить себя лучшим вратарем всего турнира. Я бы хотела в дальнейшем играть за сборную Беларуси.

Леонид Меленчук: у девочек 8-10 лет темперамент и спортивная злость намного выше, чем у мальчиков

Каролина Гузовская, участница турнира:
Я хочу стать футболисткой. А в этом турнире хочу стать лучшим бомбардиром.

Леонид Меленчук: у девочек 8-10 лет темперамент и спортивная злость намного выше, чем у мальчиков

Леонид Меленчук, главный судья соревнований:
Если сравнивать девочек этого возраста (8-10 лет) и мальчиков, то у девочек темперамент и спортивная злость намного выше, чем у мальчиков. Для тренерского штаба можно найти в каждом районе, в каждой команде. Есть девочки со способностями, которые можно дальше развивать.

Леонид Меленчук: у девочек 8-10 лет темперамент и спортивная злость намного выше, чем у мальчиков

Победители городского турнира как у мальчиков, так и у девочек выходят на республиканский этап. Его примет Минск в сентябре 2019 года. Команды со всей страны в разных возрастных категориях будут бороться за главный трофей от Президентского спортивного клуба.

Люди в материале: Виолетта Гузовская, Каролина Гузовская, Леонид Меленчук
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске продолжаются соревнования по футболу среди юношей и девушек «Кожаный мяч». Турнир проходит на призы Президентского спортивного клуба,...
 
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