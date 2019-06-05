В Беларуси вводятся новые строительные нормы и правила

Источник материала: Интерфакс

В Беларуси вводятся новые виды технических нормативных правовых актов – строительные нормы и правила. Соответствующий указ №217 глава государства Александр Лукашенко подписал 5 июня, сообщили в президентской пресс-службе.

"Новые документы будут разработаны и утверждены в целях создания в стране прогрессивной системы технического нормирования, перехода к гибким и упрощенным нормам проектирования, позволяющим применять при строительстве современные технологии, решения, материалы", - пояснили там.

"Указом определено, что строительные нормы Республики Беларусь (СНБ) – это требования в области безопасности зданий и сооружений, предназначенные для обязательного применения. А строительные правила Республики Беларусь (СПБ) – это способы достижения строительных норм. Применяться СПБ будут на добровольной основе", - проинформировали в пресс-службе.

"Названные документы будут утверждаться министерством архитектуры и строительства после согласования с Межведомственным советом, создаваемым Советом министров. До 1 января 2020 года поручено утвердить строительные нормы, после чего Минстройархитектуры определит и правила. Технические нормативные правовые акты иных государственных органов в части, устанавливающей обязательные требования при проектировании и строительстве объектов, подлежат признанию утратившими силу после введения в действие СНБ и СПБ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Для проектной документации, отмечено в пресс-релизе, находящейся в стадии разработки, и объектов, строительство которых начато до введения в действие СНБ и СПБ, предусмотрен переходный период.