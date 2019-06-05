В Беларуси усилили контроль над авиамоделями и беспилотниками

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О пресечении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов", сообщила пресс-служба главы государства.

В соответствии с документом, военнослужащим воинских формирований и органов внутренних дел, а также работникам военизированной охраны разрешено применять физическую силу, специальные средства, оружие, боевую и специальную технику для того, чтобы пресечь полет авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов в запретных зонах.

"Эти полномочия предоставлены для борьбы с незаконным использованием беспилотных аппаратов в запретных зонах и зонах, запрещенных для использования авиамоделей", - подчеркнули в пресс-службе.

При этом, указом предусмотрено освобождение должностных лиц, сбивших или уничтоживших дрон, от возмещения их собственникам вреда, связанного с повреждением или уничтожением этих летательных аппаратов.

В пресс-службе напомнили, что в настоящее время в воздушном пространстве Беларуси установлены зоны, запрещенные для использования авиамоделей, и запретные зоны для полетов воздушных судов.

В частности, запретные зоны для полетов воздушных судов - это места нахождения охраняемых лиц, арсеналы с боеприпасами и вооружением, предприятия нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности, Белорусская АЭС и другие. "Полет любых воздушных судов, в том числе и беспилотных аппаратов, в данных зонах осуществляется по специальному разрешению", - добавили там.

Зона, запрещенная для использования авиамоделей, - часть воздушного пространства установленных размеров, в пределах которой использование авиамоделей запрещено без согласования с государственными органами.

"Мировой опыт показывает, что единственным эффективным способом обеспечения безопасности в случае несанкционированных полетов в таких зонах является непосредственное воздействие на подобные летательные аппараты", - резюмировали в пресс-службе.