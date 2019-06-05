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На самом проблемном перекрёстке Бреста "нарисовалась" разметка (не прошло и года)
06.06.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
То, о чём так долго просили, требовали, умоляли, а потом уже и забИли водители - свершилось. Ещё чуть-чуть, и будет
Уж сколько тут бились, ругались, спорили и доказывали друг-другу кто прав, а кто не знает
А так мало надо было - только нанести разметку. Казалось, с первыми лучами тёплого солнца и сухого асфальта (мы же за безопасность радеем, да?)... Но нет, получается что не совсем.
Ладно, не расстраивайтесь, сегодня вас, уважаемые водители, будут бдить на переездах, так как
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