Источник материала: Виртуальный Брест

То, о чём так долго просили, требовали, умоляли, а потом уже и забИли водители - свершилось. Ещё чуть-чуть, и будет годовщина того момента , как изменили направление движения по полосам при проезде с ул. 28-го Июля на Пионерскую. Тогда соответствующая разметка была нанесена, а затем вдруг пропала (с чего бы это вдруг?).





Уж сколько тут бились, ругались, спорили и доказывали друг-другу кто прав, а кто не знает ПДД и не смотрит на знаки...





А так мало надо было - только нанести разметку. Казалось, с первыми лучами тёплого солнца и сухого асфальта (мы же за безопасность радеем, да?)... Но нет, получается что не совсем.



