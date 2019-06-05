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"Белнефтехим" ответил на обращения водителей, связанные с ценами на топливо (вам не понравится)
06.06.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Концерн привел ряд аргументов против понижения цен, в том числе и уменьшение поступлений в бюджет, так и замедление модернизации, что скажется на жителях городов, связанных с "нефтянкой". Концерн "Белнефтехим" ответил многочисленные на электронные обращения граждан, связанные с ценообразованием цен на топливо в отдельном релизе, который размещен на сайте концерна.
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Концерн привел ряд аргументов против понижения цен, в том числе и уменьшение поступлений в бюджет, так и замедление модернизации, что скажется на жителях...
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