"Белнефтехим" ответил на обращения водителей, связанные с ценами на топливо (вам не понравится)

Источник материала: Виртуальный Брест

Концерн привел ряд аргументов против понижения цен, в том числе и уменьшение поступлений в бюджет, так и замедление модернизации, что скажется на жителях городов, связанных с "нефтянкой". Концерн "Белнефтехим" ответил многочисленные на электронные обращения граждан, связанные с ценообразованием цен на топливо в отдельном релизе, который размещен на сайте концерна.



