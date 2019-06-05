6 июня ГАИ будет наблюдать, как водители пересекают ЖД переезд (и если что - от 2 до 4 базовых)

Источник материала: Виртуальный Брест

6 июня 2019 года, в рамках Международного дня безопасности на железнодорожных переездах, Госавтоинспекция Брестской области проведет рейдовые мероприятия.





В целях пресечения нарушений водителями транспортных средств правил проезда железнодорожных переездов, предупреждения ДТП на объектах железнодорожного транспорта, а также гибели и травматизма людей на железной дороге, 06 июня, в рамках Международного дня безопасности на железнодорожных переездах, Госавтоинспекция Брестской области проведет совместные с ОВДТ и работниками государственного объединения «Белорусская железная дорога» рейдовые мероприятия.

Мероприятия будут направлены на пресечение нарушений правил проезда железнодорожных переездов водителями транспортных средств.

Напоминаем, что за нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил проезда железнодорожного переезда предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 4 базовых величин.