А вы знали, что по новому путепроводу Западного обхода уже можно рассекать? Но пока только на велосипеде...

Источник материала: Виртуальный Брест

Мы давно знали, что на велосипеде там уже некоторые гоняют - видели, как самые умные это делают. И ведь не догонишь!





А вот и видос, как это происходит:

Кстати, можно посмотреть, на какой стадии сейчас работы, и предположить, успеют ли...