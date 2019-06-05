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А вы знали, что по новому путепроводу Западного обхода уже можно рассекать? Но пока только на велосипеде...

06.06.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Мы давно знали, что на велосипеде там уже некоторые гоняют - видели, как самые умные это делают. И ведь не догонишь!

А вы знали, что по новому путепроводу Западного обхода уже можно рассекать? Но пока только на велосипеде...

А вот и видос, как это происходит:

Кстати, можно посмотреть, на какой стадии сейчас работы, и предположить, успеют ли...

 
 
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  Мы давно знали, что на велосипеде там уже некоторые гоняют - видели, как самые умные это делают. И ведь не догонишь! А вот и видос, как это происходит: Кстати,...
 
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