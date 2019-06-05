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А вас накрыло? Конкретная тучка прошла рядом с Брестом, но дождик лишь слегка покапал
06.06.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
А может, где-то он вылился? По крайней мере, напугал брестчан, пришлось спешно разбегаться по домам.
А с другой стороны - светило солнышно!
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А может, где-то он вылился? По крайней мере, напугал брестчан, пришлось спешно разбегаться по домам. А с другой стороны - светило солнышно!
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