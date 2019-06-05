Сравнили на нитраты арбуз и клубнику. Как думаете, кто победил и куда отправился арбуз?

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня в одном из супермаркетов г.Бреста купил арбузик, как говорится, на пробу, и решил проверить его на нитраты (результат на фото).





Для сравнения проверил и домашнюю клубнику с грядки.





Сделал вывод, что пока обойдусь только клубникой, а арбузы покупать ещё рановато, дабы не травить себя химией.





Одно удивляет, как такие арбузы прошли контроль качества, или....