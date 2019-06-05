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Сравнили на нитраты арбуз и клубнику. Как думаете, кто победил и куда отправился арбуз?

06.06.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня в одном из супермаркетов г.Бреста купил арбузик, как говорится, на пробу, и решил проверить его на нитраты (результат на фото).

Сравнили на нитраты арбуз и клубнику. Как думаете, кто победил и куда отправился арбуз?

Для сравнения проверил и домашнюю клубнику с грядки.

Сравнили на нитраты арбуз и клубнику. Как думаете, кто победил и куда отправился арбуз?

Сделал вывод, что пока обойдусь только клубникой, а арбузы покупать ещё рановато, дабы не травить себя химией.

Сравнили на нитраты арбуз и клубнику. Как думаете, кто победил и куда отправился арбуз?

Одно удивляет, как такие арбузы прошли контроль качества, или....

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня в одном из супермаркетов г.Бреста купил арбузик, как говорится, на пробу, и решил проверить его на нитраты (результат на фото). Для сравнения проверил и...
 
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