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Сильный ветер под Брестом - водители делают фото и видео вихрей
06.06.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Совсем недалеко от Бреста, на трассе М1 водители снимают на камеры мобильников пылевые вихри, при этом комментируют - мол, внезапно поднялся сильный ветер, выглядит как-то устрашающе.
Фотографии сделаны недалеко от Бреста на трассе М1.
На видео - пылевой вихрь действует под Бульково:
Между тем, и в Бресте стало как-то ветрено, будьте осторожны!
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Совсем недалеко от Бреста, на трассе М1 водители снимают на камеры мобильников пылевые вихри, при этом комментируют - мол, внезапно поднялся сильный ветер,...
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