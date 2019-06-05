Сильный ветер под Брестом - водители делают фото и видео вихрей

Источник материала: Виртуальный Брест

Совсем недалеко от Бреста, на трассе М1 водители снимают на камеры мобильников пылевые вихри, при этом комментируют - мол, внезапно поднялся сильный ветер, выглядит как-то устрашающе.





Фотографии сделаны недалеко от Бреста на трассе М1.





На видео - пылевой вихрь действует под Бульково:

Между тем, и в Бресте стало как-то ветрено, будьте осторожны!