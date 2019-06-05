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Сильный ветер под Брестом - водители делают фото и видео вихрей

06.06.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Совсем недалеко от Бреста, на трассе М1 водители снимают на камеры мобильников пылевые вихри, при этом комментируют - мол, внезапно поднялся сильный ветер, выглядит как-то устрашающе.

Сильный ветер под Брестом - водители делают фото и видео вихрей

Фотографии сделаны недалеко от Бреста на трассе М1.

Сильный ветер под Брестом - водители делают фото и видео вихрей

На видео - пылевой вихрь действует под Бульково:

Между тем, и в Бресте стало как-то ветрено, будьте осторожны!

 
Теги: Брест
 
 
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  Совсем недалеко от Бреста, на трассе М1 водители снимают на камеры мобильников пылевые вихри, при этом комментируют - мол, внезапно поднялся сильный ветер,...
 
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