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11-ые классы ГУО «Средняя школа №1 г. Солигорска» простились со школой. Фоторепортаж.

06.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


31 мая 2019 11:52 2484

11-ые классы ГУО "Средняя школа №1 г. Солигорска" простились со школой. Фоторепортаж.

Автор: Эдуард Кидяев. Автор статьи и фото: Светлана АРХИПОВА.

Последний звонок. Трогательные слова от педагогов, представителей райисполкома, родителей и первоклашек. Напутствие от любимого директора Валентины Михайловны Каштальян. Много эмоций, стиля и креатива… Таким запомнят свой последний школьный день ребята из 11-ых классов первой школы.

11-ые классы ГУО «Средняя школа №1 г. Солигорска» простились со школой. Фоторепортаж.
11-ые классы ГУО «Средняя школа №1 г. Солигорска» простились со школой. Фоторепортаж.
11-ые классы ГУО «Средняя школа №1 г. Солигорска» простились со школой. Фоторепортаж.
11-ые классы ГУО «Средняя школа №1 г. Солигорска» простились со школой. Фоторепортаж.

Прощальные последние звонки звучали сегодня во всех учреждениях образования, но где-то были они особенно теплыми, совсем по-домашнему было и в первой школе.

11-ые классы ГУО «Средняя школа №1 г. Солигорска» простились со школой. Фоторепортаж.
11-ые классы ГУО «Средняя школа №1 г. Солигорска» простились со школой. Фоторепортаж.
11-ые классы ГУО «Средняя школа №1 г. Солигорска» простились со школой. Фоторепортаж.

Современные хореографические композиции, песни ребят, стилизованные под группы «Звери» и «Бумбокс», а такое милое сердцу: «Ах, детство, детство, ты куда спешишь?». Выпусники и плакали, и принимали в дар от малышей-первоклашек подарки: ручки и звоночки-колокольчики, и запускали в небо разноцветные воздушные шары, и задумывали желания, и передавали полномочия 10-классникам,которые остаются главными в школе. А чего стоит необычный фиолетовый фейерверк!

11-ые классы ГУО «Средняя школа №1 г. Солигорска» простились со школой. Фоторепортаж.
11-ые классы ГУО «Средняя школа №1 г. Солигорска» простились со школой. Фоторепортаж.
11-ые классы ГУО «Средняя школа №1 г. Солигорска» простились со школой. Фоторепортаж.

Традицией становится во многих школах надевать советскую школьную форму. И первая школа Солигорска не стала исключением – девочки в коричневых платьях, в белых передниках и с белыми бантиками. Мило.

11-ые классы ГУО «Средняя школа №1 г. Солигорска» простились со школой. Фоторепортаж.
11-ые классы ГУО «Средняя школа №1 г. Солигорска» простились со школой. Фоторепортаж.
11-ые классы ГУО «Средняя школа №1 г. Солигорска» простились со школой. Фоторепортаж.
11-ые классы ГУО «Средняя школа №1 г. Солигорска» простились со школой. Фоторепортаж.

Впереди у выпускников – сегодняшних беспечных девочек и мальчиков – серьезная взрослая жизнь, которая станет настоящим испытанием на прочность. В ближайшей же перспективе — экзамены, выпускной. Затем — централизованное тестирование, поступление в вузы. Пожелаем выпускникам удачи. Пусть каждому повезет!

Автор статьи и фото: Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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31 мая 2019 11:52 2484 11-ые классы ГУО "Средняя школа №1 г. Солигорска"...
 
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