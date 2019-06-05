Источник материала: Soligorsk News



11-ые классы ГУО "Средняя школа №1 г. Солигорска" простились со школой. Фоторепортаж. Автор: Эдуард Кидяев. Автор статьи и фото: Светлана АРХИПОВА.

Последний звонок. Трогательные слова от педагогов, представителей райисполкома, родителей и первоклашек. Напутствие от любимого директора Валентины Михайловны Каштальян. Много эмоций, стиля и креатива… Таким запомнят свой последний школьный день ребята из 11-ых классов первой школы.













Прощальные последние звонки звучали сегодня во всех учреждениях образования, но где-то были они особенно теплыми, совсем по-домашнему было и в первой школе.













Современные хореографические композиции, песни ребят, стилизованные под группы «Звери» и «Бумбокс», а такое милое сердцу: «Ах, детство, детство, ты куда спешишь?». Выпусники и плакали, и принимали в дар от малышей-первоклашек подарки: ручки и звоночки-колокольчики, и запускали в небо разноцветные воздушные шары, и задумывали желания, и передавали полномочия 10-классникам,которые остаются главными в школе. А чего стоит необычный фиолетовый фейерверк!













Традицией становится во многих школах надевать советскую школьную форму. И первая школа Солигорска не стала исключением – девочки в коричневых платьях, в белых передниках и с белыми бантиками. Мило.

















Впереди у выпускников – сегодняшних беспечных девочек и мальчиков – серьезная взрослая жизнь, которая станет настоящим испытанием на прочность. В ближайшей же перспективе — экзамены, выпускной. Затем — централизованное тестирование, поступление в вузы. Пожелаем выпускникам удачи. Пусть каждому повезет!

Автор статьи и фото: Светлана АРХИПОВА.