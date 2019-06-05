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Где дешевле: в магазинах фиксированных цен или у крупных ритейлеров

06.06.2019 06:01 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Где дешевле: в магазинах фиксированных цен или у крупных ритейлеров
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Что за «зверь»?

Магазины фиксированных цен возникли еще в США во второй половине 19 века.

В 1879 году будущий основатель «империи мелочей» Фрэнк Вулворт открыл в штате Нью-Йорк первый магазин Five-and-dime stores (с англ. — «Всё по 5 и 10 центов»).

 
 
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Myfin.by решил сравнить цены на некоторые популярные товары в магазинах фиксированных цен и в привычных для нас магазинах.
 
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