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Где дешевле: в магазинах фиксированных цен или у крупных ритейлеров
Источник материала: Myfin
Что за «зверь»?
Магазины фиксированных цен возникли еще в США во второй половине 19 века.
В 1879 году будущий основатель «империи мелочей» Фрэнк Вулворт открыл в штате Нью-Йорк первый магазин Five-and-dime stores (с англ. — «Всё по 5 и 10 центов»).
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Myfin.by решил сравнить цены на некоторые популярные товары в магазинах фиксированных цен и в привычных для нас магазинах.
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