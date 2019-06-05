Кредиты на покупки, которые дают прямо в магазинах: сколько они на самом деле стоят

Очень часто кредит необходим на крупные покупки. Например, приобрести новый телевизор, холодильник, ноутбук или стиральную машинку. Но что делать, когда уже точно знаешь где и какой товар хочешь купить, но средств не хватает. В такой ситуации можно рассмотреть покупки в кредит или в рассрочку. FINANCE.TUT.BY выбрал несколько крупных магазинов и проанализировал, какие варианты кредитования в них могут предложить банки.
Анализировались целевые кредиты на приобретение товаров. В итоговую таблицу попали предложения для новых клиентов банка без предоставления дополнительного обеспечения.
Чтобы оформить кредит на покупку товара, не обязательно обращаться в отделение банка. Оформить все документы можно сразу на месте и уйти домой с желаемой покупкой.
Сам процесс оформления документов достаточно простой и чаще всего не требуется даже справка о доходах.
Мы посмотрели условия кредитования в таких популярных магазинах, как 21vek.by, «5 Элемент», «Техноплюс» и «Электросила».
21vek.by
Банк, кредит
Ставка, размер первоначального взноса (при наличии)
Срок и сумма
Идея банк,
Онлайн-Кредит
15,36%
от 3 до 36 мес., до 7 000
Банк ВТБ (Беларусь),
Экспресс-кредит
26,9%,
0% (20% если возраст менее 21 года)
от 3 до 36 мес., до 5 000 рублей
(до 2 000 рублей если возраст менее 21 года)
Банк ВТБ (Беларусь),
карта «Черепаха»
0,0001%
6 мес., в пределах лимита
МТБанк,
карта «Халва»
0,0000001%
6, 9, 12, 18, 21 мес., в пределах лимита
Белгазпромбанк,
карта «Карта покупок»
0,000001%
6 месяцев, в пределах лимита
Банк Дабрабыт,
карта «SMART карта»
0,000001%
7 месяцев, в пределах лимита
БПС-Сбербанк,
карта «Карта FUN»
0,000001%
6 месяцев, в пределах лимита
Банк, кредит
Ставка, первоначальный взнос (при наличии)
Срок и сумма
Идея банк,
Онлайн-Кредит
15,36%
от 3 до 36 мес., до 7 000
Банк ВТБ (Беларусь),
Экспресс-кредит
26,9%,
0% (20% если возраст менее 21 года)
от 3 до 36 мес., до 5 000 рублей
(до 2 000 рублей если возраст менее 21 года)
Банк ВТБ (Беларусь),
карта «Черепаха»
0,0001%
6 мес., в пределах лимита
МТБанк,
карта «Халва»
0,0000001%
6, 9, 12, 18, 21 мес., в пределах лимита
Белгазпромбанк,
карта «Карта покупок»
0,000001%
6 месяцев, в пределах лимита
Банк Дабрабыт,
карта «SMART карта»
0,000001%
7 месяцев, в пределах лимита
БПС-Сбербанк,
карта «Карта FUN»
0,000001%
6 месяцев, в пределах лимита
Интернет-магазин 5 Элемент
Банк, кредит
Ставка,
размер первоначального взноса (при наличии)
Срок и сумма
МТБанк
карта «Халва»
0,0000001%
2, 10, 20 мес.,
в пределах лимита, но не больше 50 000 рублей
Белгазпромбанк,
карта «Карта покупок»
0,000001%
3 месяца, в пределах лимита, но не больше 50 000 рублей
Белгазпромбанк,
Рассрочка
0,01%,
6, 12, 20, 24 мес.,
до 3 000 рублей
Белгазпромбанк,
Выгодный
от 30.8571 до 34.56%
от 6 до 24 мес.,
до 3 000 рублей
Банк ВТБ (Беларусь),
Рассрочка
0,01%
6, 12, 20, 24 мес,
до 7 000 рублей
(до 10 000 рублей для дорогих товаров и срока 24 мес)
Банк ВТБ (Беларусь),
Купи выгодно
26,9%
От 3 до 36 мес.,
До 7 000 рублей
Беларусбанк,
Карта «Магнит»
0,0001%
2 месяца, в пределах лимита, но не больше 50 000 рублей
Банк, кредит
Ставка, первоначальный взнос (при наличии)
Срок и сумма
МТБанк
карта «Халва»
0,0000001%
2, 10, 20 мес.,
в пределах лимита, но не больше 50 000 рублей
Белгазпромбанк,
карта «Карта покупок»
0,000001%
3 месяца, в пределах лимита, но не больше 50 000 рублей
Белгазпромбанк,
Рассрочка
0,01%,
6, 12, 20, 24 мес.,
до 3 000 рублей
Белгазпромбанк,
Выгодный
от 30.8571 до 34.56%
от 6 до 24 мес.,
до 3 000 рублей
Банк ВТБ (Беларусь),
Рассрочка
0,01%
6, 12, 20, 24 мес,
до 7 000 рублей
(до 10 000 рублей для дорогих товаров и срока 24 мес)
Банк ВТБ (Беларусь),
Купи выгодно
26,9%
От 3 до 36 мес.,
До 7 000 рублей
Беларусбанк,
Карта «Магнит»
0,0001%
2 месяца, в пределах лимита, но не больше 50 000 рублей
Электросила
Банк, кредит
Ставка, размер первоначального взноса (при наличии)
Срок и сумма
МТБанк,
карта «Халва»
0,0000001%
4, 10 мес., в пределах лимита
Альфа-банк,
Карта «Красная карта»
0,000001%
2, 3, 4, 6, 12 мес., в пределах лимита
Альфа-банк
0,1%
6, 10, 12, 18, 24 мес., до 5 000
Банк ВТБ (Беларусь)
26,9%
От 3 до 36 мес., до 3 000 рублей
Банк ВТБ (Беларусь)
0,0001%
6, 10, 12, 18, 24 мес., до 3 000 рублей
Банк Москва-Минск
0,00001%
6, 10, 12, 18, 24 мес., до 10 000
Приорбанк
0,1%
6, 10, 12, 18, 24 мес., до 1 650
Приорбанк
21%,
10%
6, 12, 24, 36, 48 мес., до 1 650
Приорбанк,
Кредитная карта
0,01%
6, 10 мес., в пределах лимита
Паритетбанк
0,001%
6, 10, 18, 24 мес.,
до 10 000 рублей
Беларусбанк,
карта «Магнит»
0,0001%
5 месяцев, в пределах лимита
Белгазпромбанк, карта «Какрта покупок»
0,000001%
10 месяцев, в пределах лимита
Банк Дабрабыт,
карта «SMART карта»
0,000001%
5 месяцев, в пределах лимита
Банк ВТБ (Беларусь),
карта «Черепаха»
0,0001%
7 месяцев, в пределах лимита
БПС-Сбербанк,
карта «Карта FUN»
0,000001%
6 месяцев, в пределах лимита
Банк, кредит
Ставка, первоначальный взнос (при наличии)
Срок и сумма
МТБанк,
карта «Халва»
0,0000001%
4, 10 мес., в пределах лимита
Альфа-банк,
Карта «Красная карта»
0,000001%
2, 3, 4, 6, 12 мес., в пределах лимита
Альфа-банк
0,1%
6, 10, 12, 18, 24 мес., до 5 000
Банк ВТБ (Беларусь)
26,9%
От 3 до 36 мес., до 3 000 рублей
Банк ВТБ (Беларусь)
0,0001%
6, 10, 12, 18, 24 мес., до 3 000 рублей
Банк Москва-Минск
0,00001%
6, 10, 12, 18, 24 мес., до 10 000
Приорбанк
0,1%
6, 10, 12, 18, 24 мес., до 1 650
Приорбанк
21%,
10%
6, 12, 24, 36, 48 мес., до 1 650
Приорбанк,
Кредитная карта
0,01%
6, 10 мес., в пределах лимита
Паритетбанк
0,001%
6, 10, 18, 24 мес.,
до 10 000 рублей
Беларусбанк,
карта «Магнит»
0,0001%
5 месяцев, в пределах лимита
Белгазпромбанк, карта «Какрта покупок»
0,000001%
10 месяцев, в пределах лимита
Банк Дабрабыт,
карта «SMART карта»
0,000001%
5 месяцев, в пределах лимита
Банк ВТБ (Беларусь),
карта «Черепаха»
0,0001%
7 месяцев, в пределах лимита
БПС-Сбербанк,
карта «Карта FUN»
0,000001%
6 месяцев, в пределах лимита
Техноплюс
Банк, кредит
Ставка, размер первоначального взноса (при наличии)
Срок и сумма
МТБанк,
карта «Халва»
0,0000001%
3, 5, 10 мес., в пределах лимита
Беларусбанк,
карта «Магнит»
0,0001%
5 месяцев, в пределах лимита
Белгазпромбанк, карта «Какрта покупок»
0,000001%
3 месяца, в пределах лимита
Банк Дабрабыт,
карта «SMART карта»
0,000001%
6 месяцев, в пределах лимита
Банк Дабрабыт,
рассрочка
0,000001%,
0 — 30%
до 24 месяцев,
До 10 000 рублей
Статусбанк,
рассрочка
0,000001%,
0 — 30%
до 24 месяцев,
До 10 000 рублей
Статусбанк,
Карта «Е-каникулы»
0,000001%
120 дней, в пределах лимита
Банк ВТБ (Беларусь),
рассрочка
0,000001%,
0 — 30%
до 24 месяцев,
До 3 000 рублей
БПС-Сбербанк,
карта «Карта FUN»
0,000001%
12 месяцев, в пределах лимита
Банк, кредит
Ставка, первоначальный взнос (при наличии)
Срок и сумма
МТБанк,
карта «Халва»
0,0000001%
3, 5, 10 мес., в пределах лимита
Беларусбанк,
карта «Магнит»
0,0001%
5 месяцев, в пределах лимита
Белгазпромбанк, карта «Какрта покупок»
0,000001%
3 месяца, в пределах лимита
Банк Дабрабыт,
карта «SMART карта»
0,000001%
6 месяцев, в пределах лимита
Банк Дабрабыт,
рассрочка
0,000001%,
0 — 30%
до 24 месяцев,
До 10 000 рублей
Статусбанк,
рассрочка
0,000001%,
0 — 30%
до 24 месяцев,
До 10 000 рублей
Статусбанк,
Карта «Е-каникулы»
0,000001%
120 дней, в пределах лимита
Банк ВТБ (Беларусь),
рассрочка
0,000001%,
0 — 30%
до 24 месяцев,
До 3 000 рублей
БПС-Сбербанк,
карта «Карта FUN»
0,000001%
12 месяцев, в пределах лимита
Главные выводы о кредитах в магазинах:
«Электросила» лидирует по количеству банков, которые предлагают свои кредитные услуги прямо в магазине. Среди вариантов можно найти и обычные кредиты, и рассрочки, и кредитные карты;
Отметим, что во всех магазинах, которые мы анализировали, есть возможность воспользоваться кредитными картами от банков. Если у вас уже есть такая, то не потребуется оформление дополнительных документов. Достаточно расплатиться картой и потом вносить ежемесячные платежи;
Сами условия в части сроков, процентых ставок, максимальной суммы могут отличаться для одного банка в разных магазинах. Это объясняется тем, что магазины заключают договора с банком и сами регулируют условия.
Очень важно при оформлении рассрочки обратить внимание на возможные различия в цене. Магазины могут изменять цену в зависимости от способа оплаты покупки. В такой ситуации будет действовать одна цена — для обычной покупки и вторая — для покупки в рассрочку. Кстати, при оформлении товара в кредит стоимость изменяться не будет, но тогда уже появиться переплата по процентам;
Для рассрочки и кредитов будут отличаться сроки возврата. Рассрочка предоставляется чаще всего на короткие сроки, но можно найти предложения со сроком на 12, 18 или 24 месяца. А вот для кредита легко можно найти предложения со сроком до 36 − 48 месяцев;
Иногда при оформлении кредита или рассрочки требуется участие в покупке собственными средствами. Размер первого взноса в такой ситуации может составить до 30% от стоимости товаров. Однако, если покупать товара при помощи карты рассрочки, то собственное участие не потребуется вообще.