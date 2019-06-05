ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кредиты на покупки, которые дают прямо в магазинах: сколько они на самом деле стоят

06.06.2019 07:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Очень часто кредит необходим на крупные покупки. Например, приобрести новый телевизор, холодильник, ноутбук или стиральную машинку. Но что делать, когда уже точно знаешь где и какой товар хочешь купить, но средств не хватает. В такой ситуации можно рассмотреть покупки в кредит или в рассрочку. FINANCE.TUT.BY выбрал несколько крупных магазинов и проанализировал, какие варианты кредитования в них могут предложить банки.


Фото: Reuters

Анализировались целевые кредиты на приобретение товаров. В итоговую таблицу попали предложения для новых клиентов банка без предоставления дополнительного обеспечения.

Чтобы оформить кредит на покупку товара, не обязательно обращаться в отделение банка. Оформить все документы можно сразу на месте и уйти домой с желаемой покупкой.

Сам процесс оформления документов достаточно простой и чаще всего не требуется даже справка о доходах.

Рассчитайте, сколько вам придется платить по кредиту

Мы посмотрели условия кредитования в таких популярных магазинах, как 21vek.by, «5 Элемент», «Техноплюс» и «Электросила».

21vek.by

Банк, кредит

Ставка, размер первоначального взноса (при наличии)

Срок и сумма

Идея банк,
Онлайн-Кредит

15,36%

от 3 до 36 мес., до 7 000

Банк ВТБ (Беларусь),
Экспресс-кредит

26,9%,

0% (20% если возраст менее 21 года)

от 3 до 36 мес., до 5 000 рублей

(до 2 000 рублей если возраст менее 21 года)

Банк ВТБ (Беларусь),
карта «Черепаха»

0,0001%

6 мес., в пределах лимита

МТБанк,
карта «Халва»

0,0000001%

6, 9, 12, 18, 21 мес., в пределах лимита

Белгазпромбанк,
карта «Карта покупок»

0,000001%

6 месяцев, в пределах лимита

Банк Дабрабыт,
карта «SMART карта»

0,000001%

7 месяцев, в пределах лимита

БПС-Сбербанк,
карта «Карта FUN»

0,000001%

6 месяцев, в пределах лимита

Банк, кредит

Ставка, первоначальный взнос (при наличии)

Срок и сумма

Идея банк,
Онлайн-Кредит

15,36%

от 3 до 36 мес., до 7 000

Банк ВТБ (Беларусь),
Экспресс-кредит

26,9%,

0% (20% если возраст менее 21 года)

от 3 до 36 мес., до 5 000 рублей

(до 2 000 рублей если возраст менее 21 года)

Банк ВТБ (Беларусь),
карта «Черепаха»

0,0001%

6 мес., в пределах лимита

МТБанк,
карта «Халва»

0,0000001%

6, 9, 12, 18, 21 мес., в пределах лимита

Белгазпромбанк,
карта «Карта покупок»

0,000001%

6 месяцев, в пределах лимита

Банк Дабрабыт,
карта «SMART карта»

0,000001%

7 месяцев, в пределах лимита

БПС-Сбербанк,
карта «Карта FUN»

0,000001%

6 месяцев, в пределах лимита

Интернет-магазин 5 Элемент

Банк, кредит

Ставка,
размер первоначального взноса (при наличии)

Срок и сумма

МТБанк
карта «Халва»

0,0000001%

2, 10, 20 мес.,
в пределах лимита, но не больше 50 000 рублей

Белгазпромбанк,
карта «Карта покупок»

0,000001%

3 месяца, в пределах лимита, но не больше 50 000 рублей

Белгазпромбанк,
Рассрочка

0,01%,

6, 12, 20, 24 мес.,
до 3 000 рублей

Белгазпромбанк,
Выгодный

от 30.8571 до 34.56%

от 6 до 24 мес.,
до 3 000 рублей

Банк ВТБ (Беларусь),
Рассрочка

0,01%

6, 12, 20, 24 мес,
до 7 000 рублей

(до 10 000 рублей для дорогих товаров и срока 24 мес)

Банк ВТБ (Беларусь),
Купи выгодно

26,9%

От 3 до 36 мес.,

До 7 000 рублей

Беларусбанк,
Карта «Магнит»

0,0001%

2 месяца, в пределах лимита, но не больше 50 000 рублей

Банк, кредит

Ставка, первоначальный взнос (при наличии)

Срок и сумма

МТБанк
карта «Халва»

0,0000001%

2, 10, 20 мес.,
в пределах лимита, но не больше 50 000 рублей

Белгазпромбанк,
карта «Карта покупок»

0,000001%

3 месяца, в пределах лимита, но не больше 50 000 рублей

Белгазпромбанк,
Рассрочка

0,01%,

6, 12, 20, 24 мес.,
до 3 000 рублей

Белгазпромбанк,
Выгодный

от 30.8571 до 34.56%

от 6 до 24 мес.,
до 3 000 рублей

Банк ВТБ (Беларусь),
Рассрочка

0,01%

6, 12, 20, 24 мес,
до 7 000 рублей

(до 10 000 рублей для дорогих товаров и срока 24 мес)

Банк ВТБ (Беларусь),
Купи выгодно

26,9%

От 3 до 36 мес.,

До 7 000 рублей

Беларусбанк,
Карта «Магнит»

0,0001%

2 месяца, в пределах лимита, но не больше 50 000 рублей

Электросила

Банк, кредит

Ставка, размер первоначального взноса (при наличии)

Срок и сумма

МТБанк,
карта «Халва»

0,0000001%

4, 10 мес., в пределах лимита

Альфа-банк,
Карта «Красная карта»

0,000001%

2, 3, 4, 6, 12 мес., в пределах лимита

Альфа-банк

0,1%

6, 10, 12, 18, 24 мес., до 5 000

Банк ВТБ (Беларусь)

26,9%

От 3 до 36 мес., до 3 000 рублей

Банк ВТБ (Беларусь)

0,0001%

6, 10, 12, 18, 24 мес., до 3 000 рублей

Банк Москва-Минск

0,00001%

6, 10, 12, 18, 24 мес., до 10 000

Приорбанк

0,1%

6, 10, 12, 18, 24 мес., до 1 650

Приорбанк

21%,

10%

6, 12, 24, 36, 48 мес., до 1 650

Приорбанк,
Кредитная карта

0,01%

6, 10 мес., в пределах лимита

Паритетбанк

0,001%

6, 10, 18, 24 мес.,

до 10 000 рублей

Беларусбанк,
карта «Магнит»

0,0001%

5 месяцев, в пределах лимита

Белгазпромбанк, карта «Какрта покупок»

0,000001%

10 месяцев, в пределах лимита

Банк Дабрабыт,
карта «SMART карта»

0,000001%

5 месяцев, в пределах лимита

Банк ВТБ (Беларусь),
карта «Черепаха»

0,0001%

7 месяцев, в пределах лимита

БПС-Сбербанк,
карта «Карта FUN»

0,000001%

6 месяцев, в пределах лимита

Банк, кредит

Ставка, первоначальный взнос (при наличии)

Срок и сумма

МТБанк,
карта «Халва»

0,0000001%

4, 10 мес., в пределах лимита

Альфа-банк,
Карта «Красная карта»

0,000001%

2, 3, 4, 6, 12 мес., в пределах лимита

Альфа-банк

0,1%

6, 10, 12, 18, 24 мес., до 5 000

Банк ВТБ (Беларусь)

26,9%

От 3 до 36 мес., до 3 000 рублей

Банк ВТБ (Беларусь)

0,0001%

6, 10, 12, 18, 24 мес., до 3 000 рублей

Банк Москва-Минск

0,00001%

6, 10, 12, 18, 24 мес., до 10 000

Приорбанк

0,1%

6, 10, 12, 18, 24 мес., до 1 650

Приорбанк

21%,

10%

6, 12, 24, 36, 48 мес., до 1 650

Приорбанк,
Кредитная карта

0,01%

6, 10 мес., в пределах лимита

Паритетбанк

0,001%

6, 10, 18, 24 мес.,

до 10 000 рублей

Беларусбанк,
карта «Магнит»

0,0001%

5 месяцев, в пределах лимита

Белгазпромбанк, карта «Какрта покупок»

0,000001%

10 месяцев, в пределах лимита

Банк Дабрабыт,
карта «SMART карта»

0,000001%

5 месяцев, в пределах лимита

Банк ВТБ (Беларусь),
карта «Черепаха»

0,0001%

7 месяцев, в пределах лимита

БПС-Сбербанк,
карта «Карта FUN»

0,000001%

6 месяцев, в пределах лимита

Техноплюс

Банк, кредит

Ставка, размер первоначального взноса (при наличии)

Срок и сумма

МТБанк,
карта «Халва»

0,0000001%

3, 5, 10 мес., в пределах лимита

Беларусбанк,
карта «Магнит»

0,0001%

5 месяцев, в пределах лимита

Белгазпромбанк, карта «Какрта покупок»

0,000001%

3 месяца, в пределах лимита

Банк Дабрабыт,
карта «SMART карта»

0,000001%

6 месяцев, в пределах лимита

Банк Дабрабыт,
рассрочка

0,000001%,

0 — 30%

до 24 месяцев,

До 10 000 рублей

Статусбанк,
рассрочка

0,000001%,

0 — 30%

до 24 месяцев,

До 10 000 рублей

Статусбанк,
Карта «Е-каникулы»

0,000001%

120 дней, в пределах лимита

Банк ВТБ (Беларусь),
рассрочка

0,000001%,

0 — 30%

до 24 месяцев,

До 3 000 рублей

БПС-Сбербанк,
карта «Карта FUN»

0,000001%

12 месяцев, в пределах лимита

Банк, кредит

Ставка, первоначальный взнос (при наличии)

Срок и сумма

МТБанк,
карта «Халва»

0,0000001%

3, 5, 10 мес., в пределах лимита

Беларусбанк,
карта «Магнит»

0,0001%

5 месяцев, в пределах лимита

Белгазпромбанк, карта «Какрта покупок»

0,000001%

3 месяца, в пределах лимита

Банк Дабрабыт,
карта «SMART карта»

0,000001%

6 месяцев, в пределах лимита

Банк Дабрабыт,
рассрочка

0,000001%,

0 — 30%

до 24 месяцев,

До 10 000 рублей

Статусбанк,
рассрочка

0,000001%,

0 — 30%

до 24 месяцев,

До 10 000 рублей

Статусбанк,
Карта «Е-каникулы»

0,000001%

120 дней, в пределах лимита

Банк ВТБ (Беларусь),
рассрочка

0,000001%,

0 — 30%

до 24 месяцев,

До 3 000 рублей

БПС-Сбербанк,
карта «Карта FUN»

0,000001%

12 месяцев, в пределах лимита

Главные выводы о кредитах в магазинах:

  • «Электросила» лидирует по количеству банков, которые предлагают свои кредитные услуги прямо в магазине. Среди вариантов можно найти и обычные кредиты, и рассрочки, и кредитные карты;
  • Отметим, что во всех магазинах, которые мы анализировали, есть возможность воспользоваться кредитными картами от банков. Если у вас уже есть такая, то не потребуется оформление дополнительных документов. Достаточно расплатиться картой и потом вносить ежемесячные платежи;
  • Сами условия в части сроков, процентых ставок, максимальной суммы могут отличаться для одного банка в разных магазинах. Это объясняется тем, что магазины заключают договора с банком и сами регулируют условия.
  • Очень важно при оформлении рассрочки обратить внимание на возможные различия в цене. Магазины могут изменять цену в зависимости от способа оплаты покупки. В такой ситуации будет действовать одна цена — для обычной покупки и вторая — для покупки в рассрочку. Кстати, при оформлении товара в кредит стоимость изменяться не будет, но тогда уже появиться переплата по процентам;
  • Для рассрочки и кредитов будут отличаться сроки возврата. Рассрочка предоставляется чаще всего на короткие сроки, но можно найти предложения со сроком на 12, 18 или 24 месяца. А вот для кредита легко можно найти предложения со сроком до 36 − 48 месяцев;
  • Иногда при оформлении кредита или рассрочки требуется участие в покупке собственными средствами. Размер первого взноса в такой ситуации может составить до 30% от стоимости товаров. Однако, если покупать товара при помощи карты рассрочки, то собственное участие не потребуется вообще.
Все кредиты от белорусских банков
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY выбрал несколько крупных магазинов и проанализировал какие варианты кредитования в них могут предложить банки.
 
Новости дня
Новости разные
 
11-ые классы ГУО «Средняя школа №1 г. Солигорска» простились со школой. Фоторепортаж.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
06.06.2019
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика