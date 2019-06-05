Кредиты на покупки, которые дают прямо в магазинах: сколько они на самом деле стоят

Источник материала: Tut.by

Очень часто кредит необходим на крупные покупки. Например, приобрести новый телевизор, холодильник, ноутбук или стиральную машинку. Но что делать, когда уже точно знаешь где и какой товар хочешь купить, но средств не хватает. В такой ситуации можно рассмотреть покупки в кредит или в рассрочку. FINANCE.TUT.BY выбрал несколько крупных магазинов и проанализировал, какие варианты кредитования в них могут предложить банки.



Фото: Reuters

Анализировались целевые кредиты на приобретение товаров. В итоговую таблицу попали предложения для новых клиентов банка без предоставления дополнительного обеспечения.

Чтобы оформить кредит на покупку товара, не обязательно обращаться в отделение банка. Оформить все документы можно сразу на месте и уйти домой с желаемой покупкой.

Сам процесс оформления документов достаточно простой и чаще всего не требуется даже справка о доходах.

Мы посмотрели условия кредитования в таких популярных магазинах, как 21vek.by, «5 Элемент», «Техноплюс» и «Электросила».

21vek.by Банк, кредит Ставка, размер первоначального взноса (при наличии) Срок и сумма Идея банк,

Онлайн-Кредит 15,36% от 3 до 36 мес., до 7 000 Банк ВТБ (Беларусь),

Экспресс-кредит 26,9%, 0% (20% если возраст менее 21 года) от 3 до 36 мес., до 5 000 рублей (до 2 000 рублей если возраст менее 21 года) Банк ВТБ (Беларусь),

карта «Черепаха» 0,0001% 6 мес., в пределах лимита МТБанк,

карта «Халва» 0,0000001% 6, 9, 12, 18, 21 мес., в пределах лимита Белгазпромбанк,

карта «Карта покупок» 0,000001% 6 месяцев, в пределах лимита Банк Дабрабыт,

карта «SMART карта» 0,000001% 7 месяцев, в пределах лимита БПС-Сбербанк,

карта «Карта FUN» 0,000001% 6 месяцев, в пределах лимита Банк, кредит Ставка, первоначальный взнос (при наличии) Срок и сумма Идея банк,

Онлайн-Кредит 15,36% от 3 до 36 мес., до 7 000 Банк ВТБ (Беларусь),

Экспресс-кредит 26,9%, 0% (20% если возраст менее 21 года) от 3 до 36 мес., до 5 000 рублей (до 2 000 рублей если возраст менее 21 года) Банк ВТБ (Беларусь),

карта «Черепаха» 0,0001% 6 мес., в пределах лимита МТБанк,

карта «Халва» 0,0000001% 6, 9, 12, 18, 21 мес., в пределах лимита Белгазпромбанк,

карта «Карта покупок» 0,000001% 6 месяцев, в пределах лимита Банк Дабрабыт,

карта «SMART карта» 0,000001% 7 месяцев, в пределах лимита БПС-Сбербанк,

карта «Карта FUN» 0,000001% 6 месяцев, в пределах лимита Интернет-магазин 5 Элемент Банк, кредит Ставка,

размер первоначального взноса (при наличии) Срок и сумма МТБанк

карта «Халва» 0,0000001% 2, 10, 20 мес.,

в пределах лимита, но не больше 50 000 рублей Белгазпромбанк,

карта «Карта покупок» 0,000001% 3 месяца, в пределах лимита, но не больше 50 000 рублей Белгазпромбанк,

Рассрочка 0,01%, 6, 12, 20, 24 мес.,

до 3 000 рублей Белгазпромбанк,

Выгодный от 30.8571 до 34.56% от 6 до 24 мес.,

до 3 000 рублей Банк ВТБ (Беларусь),

Рассрочка 0,01% 6, 12, 20, 24 мес,

до 7 000 рублей (до 10 000 рублей для дорогих товаров и срока 24 мес) Банк ВТБ (Беларусь),

Купи выгодно 26,9% От 3 до 36 мес., До 7 000 рублей Беларусбанк,

Карта «Магнит» 0,0001% 2 месяца, в пределах лимита, но не больше 50 000 рублей Банк, кредит Ставка, первоначальный взнос (при наличии) Срок и сумма МТБанк

карта «Халва» 0,0000001% 2, 10, 20 мес.,

в пределах лимита, но не больше 50 000 рублей Белгазпромбанк,

карта «Карта покупок» 0,000001% 3 месяца, в пределах лимита, но не больше 50 000 рублей Белгазпромбанк,

Рассрочка 0,01%, 6, 12, 20, 24 мес.,

до 3 000 рублей Белгазпромбанк,

Выгодный от 30.8571 до 34.56% от 6 до 24 мес.,

до 3 000 рублей Банк ВТБ (Беларусь),

Рассрочка 0,01% 6, 12, 20, 24 мес,

до 7 000 рублей (до 10 000 рублей для дорогих товаров и срока 24 мес) Банк ВТБ (Беларусь),

Купи выгодно 26,9% От 3 до 36 мес., До 7 000 рублей Беларусбанк,

Карта «Магнит» 0,0001% 2 месяца, в пределах лимита, но не больше 50 000 рублей Электросила Банк, кредит Ставка, размер первоначального взноса (при наличии) Срок и сумма МТБанк,

карта «Халва» 0,0000001% 4, 10 мес., в пределах лимита Альфа-банк,

Карта «Красная карта» 0,000001% 2, 3, 4, 6, 12 мес., в пределах лимита Альфа-банк 0,1% 6, 10, 12, 18, 24 мес., до 5 000 Банк ВТБ (Беларусь) 26,9% От 3 до 36 мес., до 3 000 рублей Банк ВТБ (Беларусь) 0,0001% 6, 10, 12, 18, 24 мес., до 3 000 рублей Банк Москва-Минск 0,00001% 6, 10, 12, 18, 24 мес., до 10 000 Приорбанк 0,1% 6, 10, 12, 18, 24 мес., до 1 650 Приорбанк 21%, 10% 6, 12, 24, 36, 48 мес., до 1 650 Приорбанк,

Кредитная карта 0,01% 6, 10 мес., в пределах лимита Паритетбанк 0,001% 6, 10, 18, 24 мес., до 10 000 рублей Беларусбанк,

карта «Магнит» 0,0001% 5 месяцев, в пределах лимита Белгазпромбанк, карта «Какрта покупок» 0,000001% 10 месяцев, в пределах лимита Банк Дабрабыт,

карта «SMART карта» 0,000001% 5 месяцев, в пределах лимита Банк ВТБ (Беларусь),

карта «Черепаха» 0,0001% 7 месяцев, в пределах лимита БПС-Сбербанк,

карта «Карта FUN» 0,000001% 6 месяцев, в пределах лимита Банк, кредит Ставка, первоначальный взнос (при наличии) Срок и сумма МТБанк,

карта «Халва» 0,0000001% 4, 10 мес., в пределах лимита Альфа-банк,

Карта «Красная карта» 0,000001% 2, 3, 4, 6, 12 мес., в пределах лимита Альфа-банк 0,1% 6, 10, 12, 18, 24 мес., до 5 000 Банк ВТБ (Беларусь) 26,9% От 3 до 36 мес., до 3 000 рублей Банк ВТБ (Беларусь) 0,0001% 6, 10, 12, 18, 24 мес., до 3 000 рублей Банк Москва-Минск 0,00001% 6, 10, 12, 18, 24 мес., до 10 000 Приорбанк 0,1% 6, 10, 12, 18, 24 мес., до 1 650 Приорбанк 21%, 10% 6, 12, 24, 36, 48 мес., до 1 650 Приорбанк,

Кредитная карта 0,01% 6, 10 мес., в пределах лимита Паритетбанк 0,001% 6, 10, 18, 24 мес., до 10 000 рублей Беларусбанк,

карта «Магнит» 0,0001% 5 месяцев, в пределах лимита Белгазпромбанк, карта «Какрта покупок» 0,000001% 10 месяцев, в пределах лимита Банк Дабрабыт,

карта «SMART карта» 0,000001% 5 месяцев, в пределах лимита Банк ВТБ (Беларусь),

карта «Черепаха» 0,0001% 7 месяцев, в пределах лимита БПС-Сбербанк,

карта «Карта FUN» 0,000001% 6 месяцев, в пределах лимита Техноплюс Банк, кредит Ставка, размер первоначального взноса (при наличии) Срок и сумма МТБанк,

карта «Халва» 0,0000001% 3, 5, 10 мес., в пределах лимита Беларусбанк,

карта «Магнит» 0,0001% 5 месяцев, в пределах лимита Белгазпромбанк, карта «Какрта покупок» 0,000001% 3 месяца, в пределах лимита Банк Дабрабыт,

карта «SMART карта» 0,000001% 6 месяцев, в пределах лимита Банк Дабрабыт,

рассрочка 0,000001%, 0 — 30% до 24 месяцев, До 10 000 рублей Статусбанк,

рассрочка 0,000001%, 0 — 30% до 24 месяцев, До 10 000 рублей Статусбанк,

Карта «Е-каникулы» 0,000001% 120 дней, в пределах лимита Банк ВТБ (Беларусь),

рассрочка 0,000001%, 0 — 30% до 24 месяцев, До 3 000 рублей БПС-Сбербанк,

карта «Карта FUN» 0,000001% 12 месяцев, в пределах лимита Банк, кредит Ставка, первоначальный взнос (при наличии) Срок и сумма МТБанк,

карта «Халва» 0,0000001% 3, 5, 10 мес., в пределах лимита Беларусбанк,

карта «Магнит» 0,0001% 5 месяцев, в пределах лимита Белгазпромбанк, карта «Какрта покупок» 0,000001% 3 месяца, в пределах лимита Банк Дабрабыт,

карта «SMART карта» 0,000001% 6 месяцев, в пределах лимита Банк Дабрабыт,

рассрочка 0,000001%, 0 — 30% до 24 месяцев, До 10 000 рублей Статусбанк,

рассрочка 0,000001%, 0 — 30% до 24 месяцев, До 10 000 рублей Статусбанк,

Карта «Е-каникулы» 0,000001% 120 дней, в пределах лимита Банк ВТБ (Беларусь),

рассрочка 0,000001%, 0 — 30% до 24 месяцев, До 3 000 рублей БПС-Сбербанк,

карта «Карта FUN» 0,000001% 12 месяцев, в пределах лимита

Главные выводы о кредитах в магазинах:

«Электросила» лидирует по количеству банков, которые предлагают свои кредитные услуги прямо в магазине. Среди вариантов можно найти и обычные кредиты, и рассрочки, и кредитные карты;

Отметим, что во всех магазинах, которые мы анализировали, есть возможность воспользоваться кредитными картами от банков. Если у вас уже есть такая, то не потребуется оформление дополнительных документов. Достаточно расплатиться картой и потом вносить ежемесячные платежи;

Сами условия в части сроков, процентых ставок, максимальной суммы могут отличаться для одного банка в разных магазинах. Это объясняется тем, что магазины заключают договора с банком и сами регулируют условия.

Очень важно при оформлении рассрочки обратить внимание на возможные различия в цене. Магазины могут изменять цену в зависимости от способа оплаты покупки. В такой ситуации будет действовать одна цена — для обычной покупки и вторая — для покупки в рассрочку. Кстати, при оформлении товара в кредит стоимость изменяться не будет, но тогда уже появиться переплата по процентам;

Для рассрочки и кредитов будут отличаться сроки возврата. Рассрочка предоставляется чаще всего на короткие сроки, но можно найти предложения со сроком на 12, 18 или 24 месяца. А вот для кредита легко можно найти предложения со сроком до 36 − 48 месяцев;

Иногда при оформлении кредита или рассрочки требуется участие в покупке собственными средствами. Размер первого взноса в такой ситуации может составить до 30% от стоимости товаров. Однако, если покупать товара при помощи карты рассрочки, то собственное участие не потребуется вообще.