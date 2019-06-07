Очередной рекорд: в Беларуси не хватает почти 90 тысяч работников. Какие кадры в дефиците

Источник материала: Tut.by

В Беларуси продолжает расти дефицит работников. Сейчас в общереспубликанском банке вакансий размещено почти 90 тысяч предложений от нанимателей. К примеру, на начало мая было чуть больше 80 тысяч предложений от нанимателей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, каких работников больше всего не хватает.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Для водителей автомобилей в банке вакансий сейчас значится 4380 предложений от нанимателей (из которых больше 2,9 тысячи — с зарплатой от 500 рублей), трактористов — 2840, продавцов — 2580, поваров — 1650, электрогазосварщиков — 1050, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования — 1080, дорожных рабочих — почти 490.

Хватает вакансий также и для строителей. К примеру, для каменщиков — почти 1450 предложений от нанимателей, штукатуров — 970, маляров — 840.

Ранее власти приняли решение поднять зарплаты уезжающим на заработки строителям. В Минстройархитектуры поясняли, что в 2017 году почти 50% от всех уехавших на заработки за границу составили строители.

В дефиците также медработники. Так, в стране не хватает 3,3 тысячи врачей-специалистов, почти столько же медсестер, больше 850 фельдшеров. Для санитарок открыто 930 вакансий.

Напомним, власти ранее неоднократно поднимали вопрос трудовой миграции белорусов. К примеру, чтобы удержать уезжающих на заработки медиков, планируют подготовить постановление, по которому можно будет доплачивать отдельным специалистам, работающим в медицине, за специфику труда.

На белорусском рынке труда растет дефицит рабочих. Так, на начало мая по рабочим специальностям было заявлено 63,1% от общего числа вакансий ( месяцем ранее — 62,7%). Для сравнения: на аналогичный период 2018-го года для рабочих было 61,4% от всех предложений нанимателей.

На начало мая в Беларуси уровень зарегистрированной безработицы составил 0,3%. В Брестской и Гродненской областях — 0,5%, в Витебской, Гомельской и Могилевской областях — 0,4%, в Минской — 0,3%, а в Минске − 0,1%.

Официальными безработными числились на начало этого месяца 14,5 тысячи человек. Коэффициент напряженности на рынке труда республики составил 0,2 безработного на одну вакансию. При этом в Брестской и Витебской областях — 0,3 безработного на вакансию, Гомельской, Гродненской и Могилевской — 0,2, Минской области и Минске − 0,1 безработного на вакансию.

Тем временем наши рабочие востребованы в некоторых соседних странах и Чехии. Напомним, белорусы стали чаще уезжать на заработки за рубеж. В первом квартале этого года в поисках работы за границу уехал 2251 человек. Это информация департамента по гражданству и миграции МВД, а данные стран, в которые уезжают на заработки, отличаются в большую сторону по числу трудовых мигрантов из Беларуси. Из тенденций — белорусы все реже выбирают российский рынок труда, а литовский и чешский — чаще.