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Очередной рекорд: в Беларуси не хватает почти 90 тысяч работников. Какие кадры в дефиците
Источник материала: Tut.by
В Беларуси продолжает расти дефицит работников. Сейчас в общереспубликанском банке вакансий размещено почти 90 тысяч предложений от нанимателей. К примеру,
Для водителей автомобилей в банке вакансий сейчас значится 4380 предложений от нанимателей (из которых больше 2,9 тысячи — с зарплатой от 500 рублей), трактористов — 2840, продавцов — 2580, поваров — 1650, электрогазосварщиков — 1050, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования — 1080, дорожных рабочих — почти 490.
Хватает вакансий также и для строителей. К примеру, для каменщиков — почти 1450 предложений от нанимателей, штукатуров — 970, маляров — 840.
Ранее власти приняли решение
В дефиците также медработники. Так, в стране не хватает 3,3 тысячи врачей-специалистов, почти столько же медсестер, больше 850 фельдшеров. Для санитарок открыто 930 вакансий.
Напомним, власти ранее неоднократно поднимали вопрос трудовой миграции белорусов. К примеру, чтобы удержать уезжающих на заработки медиков,
На белорусском рынке труда
На начало мая в Беларуси уровень зарегистрированной безработицы составил 0,3%. В Брестской и Гродненской областях — 0,5%, в Витебской, Гомельской и Могилевской областях — 0,4%, в Минской — 0,3%, а в Минске − 0,1%.
Официальными безработными числились на начало этого месяца 14,5 тысячи человек. Коэффициент напряженности на рынке труда республики составил 0,2 безработного на одну вакансию. При этом в Брестской и Витебской областях — 0,3 безработного на вакансию, Гомельской, Гродненской и Могилевской — 0,2, Минской области и Минске − 0,1 безработного на вакансию.
Тем временем наши рабочие
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