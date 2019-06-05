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Инфантино переизбрали на пост главы ФИФА аплодисментами

06.06.2019 07:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Швейцарец Джанни Инфантино был переизбран на новый срок в качестве президента Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.



Соответствующее решение приняли на конгрессе ФИФА в Париже. Выборы прошли на безальтернативной основе. Примечательно, что Инфантино был избран главой организации "аккламацией" - его кандидатуру поддержали с помощью аплодисментов. 

Теперь функционер из Швейцарии будет занимать должность до 2023 года.

"Спасибо всем – моей семье, друзьям, тем, кто меня любит и ненавидит. Сегодня я люблю всех вас", - сказал Инфантино после переизбрания.

Напомним, 49-летний швейцарец возглавляет ФИФА с февраля 2016 года. Тогда он сменил Йозефа Блаттера, который покинул пост из-за коррупционного скандала.


 
 
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Швейцарец Джанни Инфантино был переизбран на новый срок в качестве президента Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.
 
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