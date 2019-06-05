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Спецслужбы ликвидировали канал незаконной миграции. Среди организаторов – работники Белорусской железной дороги

06.06.2019 07:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Органы пограничной службы и Комитет государственной безопасности пресекли деятельность группы лиц, которые организовали канал незаконного въезда на территорию Беларуси иностранцев с использованием железнодорожного пассажирского транспорта. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет.

Отмечается, что в состав преступной группы входили в том числе работники Минского вагонного участка УП «Минское отделение Белорусской железной дороги». Они по предварительному сговору организовали незаконный въезд с территории России в Беларусь иностранных граждан.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.371-1 Уголовного кодекса Беларуси (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Сколько человек задержали в рамках дела и долго ли действовал канал незаконной миграции – не сообщается.
 
 
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Органы пограничной службы и Комитет государственной безопасности пресекли деятельность группы лиц, которые организовали канал незаконного въезда на территорию...
 
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