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Спецслужбы ликвидировали канал незаконной миграции. Среди организаторов – работники Белорусской железной дороги
Источник материала: Партизан
Органы пограничной службы и Комитет государственной безопасности пресекли деятельность группы лиц, которые организовали канал незаконного въезда на территорию Беларуси иностранцев с использованием железнодорожного пассажирского транспорта. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет.
Отмечается, что в состав преступной группы входили в том числе работники Минского вагонного участка УП «Минское отделение Белорусской железной дороги». Они по предварительному сговору организовали незаконный въезд с территории России в Беларусь иностранных граждан.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.371-1 Уголовного кодекса Беларуси (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.
Сколько человек задержали в рамках дела и долго ли действовал канал незаконной миграции – не сообщается.
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Спецслужбы ликвидировали канал незаконной миграции. Среди организаторов – работники Белорусской железной дороги
Органы пограничной службы и Комитет государственной безопасности пресекли деятельность группы лиц, которые организовали канал незаконного въезда на территорию...
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