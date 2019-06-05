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Легендам о таинственном существе, якобы живущем в шотландском озере Лох-Несс, уже почти тысяча лет. Хотя никаких доказательств его существования до сих пор не нашлось, вера в загадочную Несси не угасает. Год назад международная группа ученых решила поставить точку в вопросе с помощью современных ДНК-тестов, пишет IFL Science.





Как сообщил глава проекта Нил Геммелл, специалист по геномам и репродукции из новозеландского Университета Отаго, его команда пришла к выводу, что одна из популярных гипотез о феномене Лох-Несского чудовища вполне может быть верна. Ранее Геммелл говорил, что скептически относится к существованию монстра, однако будет непредвзят в поисках его следов.





О какой именно гипотезе идет речь - пока неизвестно. Самая прагматичная из них предполагает, что Несси - это всего лишь гигантский осетр или сом. Согласно более фантастической версии, это плезиозавр с длинной шеей, которому удалось пережить вымирание 65 миллионов лет назад.





В "охоте" на чудовище команда Геммела использовала относительно новый метод, называемый взятием проб ДНК из окружающей среды (или eDNA). Метод основан на изучении генетического материала, сохранившегося в следах жизнедеятельности животных. Это может быть кожа, чешуя, слизь, моча, любые выделения и продукты разложения.





Уже известно, что таким образом удалось обнаружить в Лох-Нессе 15 новых видов рыб и около 3000 видов бактерий. Остается ждать полного отчета, в котором будет информация и о легендарном чудовище. Однако раньше следующего месяца он не появится.



