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Ученые пообещали сообщить "удивительные новости" о Лох-Несском чудовище

06.06.2019 07:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Исследователи на протяжении года изучила ДНК-следы всех организмов в озере Лох-Несс


Художественная иллюстрация Kevin Sr


Легендам о таинственном существе, якобы живущем в шотландском озере Лох-Несс, уже почти тысяча лет. Хотя никаких доказательств его существования до сих пор не нашлось, вера в загадочную Несси не угасает. Год назад международная  группа ученых решила поставить точку в вопросе с помощью современных ДНК-тестов, пишет IFL Science.

Как сообщил глава проекта Нил Геммелл, специалист по геномам и репродукции из новозеландского Университета Отаго, его команда пришла к выводу, что одна из популярных гипотез о феномене Лох-Несского чудовища вполне может быть верна. Ранее Геммелл говорил, что скептически относится к существованию монстра, однако будет непредвзят в поисках его следов.

О какой именно гипотезе идет речь - пока неизвестно. Самая прагматичная  из них предполагает, что Несси - это всего лишь гигантский осетр или сом. Согласно более фантастической версии, это плезиозавр с длинной шеей, которому удалось пережить вымирание 65 миллионов лет назад.

 
В "охоте" на чудовище команда Геммела использовала относительно новый метод, называемый взятием проб ДНК из окружающей среды (или eDNA). Метод основан на изучении генетического материала, сохранившегося в следах жизнедеятельности животных. Это может быть кожа, чешуя, слизь, моча, любые выделения и продукты разложения.

Уже известно, что таким образом удалось обнаружить в Лох-Нессе 15 новых видов рыб и около 3000 видов бактерий. Остается ждать полного отчета, в котором будет информация и о легендарном чудовище. Однако раньше следующего месяца он не появится.


 
 
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Исследователи на протяжении года изучила ДНК-следы всех организмов в озере Лох-Несс
 
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