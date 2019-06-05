«Я никому не нужен. Чувствую, что качусь в пропасть». Читатель о мужском одиночестве и депрессии

Источник материала: Tut.by

Что делать, если жизнь рушится, а тебе даже некому об этом рассказать? С таким вопросом к нам обратился читатель Андрей. Во всех сферах — от работы до отношений с ребенком — он, по собственным ощущениям, потерпел фиаско. И, как многие мужчины, выросшие в нашей культуре, не знает, как проявить и пережить боль, которую он чувствует. Дать совет нашему читателю взялась психолог Центра успешных отношений.

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из Центра успешных отношений. Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».





— Хотелось бы поделиться своей историей. Меня зовут Андрей, мне 37 лет. Пишу вам, потому как зашел в тупик и нахожусь в депрессии. Можно, конечно, крепиться, делать вид, что все хорошо. Но на самом деле все совсем наоборот.

Работаю, но стабильного дохода, к сожалению, нет. Я перебиваюсь частными заказами — выполняю работы из камня. В личной жизни — пустота. Развелся, у меня есть шестилетняя дочка, но она живет другом городе и я вижу ее редко. Дочь все больше отдаляется от меня, чувствую, что становится мне чужой.

Чувствую, что я качусь в пропасть. Работаю, но официально никто не устраивает, потому что перенес когда-то тяжелую болезнь. С виду здоров, но на флюорографии все мои болячки видны. Следовательно, если доживу до пенсии, то могу рассчитывать только на минимальную, то есть социальную. Люблю свою работу, но я уже не так молод для такой профессии, а что еще могу делать — не знаю.

Я никому не нужен, даже отец заговаривает со мной изредка, хоть и живем вместе. Мать бросила меня в одиннадцать лет и живет в другой стране, у нее новая семья. Друзей у меня нет… Даже сейчас мне не с кем поговорить, никому не нужны чужие проблемы.

Все чаще я чувствую себя одиноким. Не знаю, куда двигаться… Начал курить, и мне становится немного легче, но понимаю, что это не выход.





А какой выход? Создавать новую семью? Сомнительно. Ведь одну я уже разрушил.

Мне плохо, мне нужна помощь.

Комментарий психолога:



Янина Коновко, психолог Центра успешных отношений

— Ваше письмо пропитано отчаянием и жалостью к себе. Я понимаю ваше состояние: и личная жизнь, и профессиональная, и здоровье, и друзья — все сферы вашей жизни находятся в минусе. Вы нигде не реализованы, не на что опереться.

Вы находитесь в роли жертвы, и пока вы в ней — поменять жизнь не удастся. И тогда возникает вопрос: на что/кого опираться, если не осталось ничего? Что у вас есть постоянного, стабильного? Что будет существовать в вашей жизни ровно столько, сколько она длится?

И путем нехитрых умозаключений приходит вывод: вы! Это именно вы! Только вы будете у себя всегда.

Работы и начальники меняются, деньги — вещь более чем непостоянная, дети вырастают и уезжают из родительского дома создавать свои семьи, родители, к сожалению, стареют и покидают нас, супруги… Статистика Беларуси по количеству разводов говорит сама за себя.

Место жительства, друзья — все может меняться, приходить и уходить. И только вы есть у себя всегда. Вот над этим и давайте думать.

На что внутри себя вы можете опереться?

Какие сильные качества, положительные черты характера есть у вас?

Чем в своей жизни вы можете гордиться так или иначе?

Какими знаниями, умениями, навыками обладаете?

В конце концов, чего вы сами хотите? У вас есть желания? А мечта?

А еще задайте себе вопрос: за что в своей жизни вы несете ответственность? За что отвечаете? На что можете повлиять? И если порассуждать, оказывается, что на очень многое.





И что за все в своей жизни вы несете ответственность. Можно лежать на диване и сетовать на судьбу-злодейку, а можно встать и начать что-то делать, чтобы жить так, как вам хочется. У человека есть ровно столько возможностей, сколько он себе позволяет.

Вы можете расширить свой круг общения и найти новых друзей. Переехать в город побольше и найти постоянную работу (если уж в вашем ее нет). Начать откладывать на пенсию (пусть по чуть-чуть) и не бояться ее прихода. Можно найти интересную женщину для общения и дружбы и посмотреть, что из этого выйдет.

Можно попробовать наладить отношения с мамой и папой, хотя бы просто позвонить им и спросить, как дела.

А еще можно бросить курить и перестать подрывать и без того неидеальное здоровье, а позаботиться о себе, заняться спортом. Верьте в себя — и у вас все обязательно получится.

Для поддержки на этом пути рекомендую вам для начала почитать статьи про треугольник Карпмана, книгу «Хочу и буду» Милаила Лабковского. Но если вы почувствуете, что ваше состояние становится хуже и вы не можете взять под контроль свою жизнь, — обязательно обратитесь к врачу-психотерапевту. Депрессия — это больше чем скверное настроение. Это расстройство, с которым должен работать хороший специалист.