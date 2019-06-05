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Лукашенко встретился в Минске с Кучмой
06.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с представителем Украины в трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой, передает корреспондент БЕЛТА.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с представителем Украины в трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой, передает корреспондент БЕЛТА.
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