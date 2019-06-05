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Лукашенко встретился в Минске с Кучмой

06.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с представителем Украины в трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой, передает корреспондент БЕЛТА.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с представителем Украины в трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой, передает корреспондент БЕЛТА.
 
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