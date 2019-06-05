Крупнейшая мусорная свалка в Индии в 2020 году станет выше Тадж-Махала

Источник материала: Новости Хотимска

Самая большая в Индии мусорная свалка Газипур на восточной окраине Нью-Дели станет выше Тадж-Махала в 2020 году, сообщает британское издание The Independent .

Свалка Газипур на окраине Нью-Дели, который считается одним из наиболее загрязненных городов мира, открылась в 1984 году, а уже в 2002 году она была переполнена. Однако несмотря на это сюда по-прежнему свозят около 2 тыс. т мусора ежедневно. Свалка уже занимает площадь более 40 футбольных полей. Высота мусорной горы составляет 65 м, а ежегодный прирост — 10 м. Подсчитано, что в следующем году она станет выше 74-метрового мавзолея-мечети Тадж-Махала. Верховный суд Индии постановил, что на вершине Газипура должны быть установлены красные сигнальные огни для предупреждения пилотов самолетов.