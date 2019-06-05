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Альпинисты в честь юбилея Бреста поднимут флаг города на вершину Саянских гор

06.06.2019 08:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусские альпинисты планируют поднять флаг Бреста на вершину Сибирь в горах Восточный Саян. Восхождение посвятят тысячелетию города, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Брестской областной общественной организации альпинизма и скалолазания Никита Дедюшко.

Альпинисты в честь юбилея Бреста поднимут флаг города на вершину Саянских гор

Брестчане с 17 июня по 2 июля совместно с иркутским клубом "Горы Байкала" организуют учебно-тренировочный сбор. В составе группы - 11 человек, трое из которых представители Беларуси. Инструкторы по альпинизму будут обучать новичков навыкам безопасного горовосхождения на естественном рельефе, опытные спортсмены совершенствуют свое мастерство. Планируется подняться на вершины высотой от 2800 до 3500 м, такие как Купол, Нефтехимиков, Монах, Баруун, Чарские Зори, пик Север. Особым должно получиться восхождение на вершину Сибирь (2870 м), куда команда доставит флаг Бреста.

"Для нас это почетная миссия, возможность сделать особый подарок родному городу. Кто-то возводит здания, мосты, памятники, мы в честь города совершим восхождение на горную вершину, - сказал Никита Дедюшко. - Особенность выездов в этот район - его труднодоступность. По логистике и средствам передвижения их можно сравнить с экспедицией".

Брестский горисполком поддержал инициативу местных альпинистов. "Престижно, что флаг нашего города будет поднят на горную вершину. Это будет способствовать узнаваемости Бреста", - считает заведующая сектором спорта и туризма горисполкома Олеся Округ. Она добавила, что скалолазание в областном центре - эксклюзивный вид спорта, который в последнее время находит все больше приверженцев. "Уверены, что инициатива альпинистов станет импульсом для развития этого вида", - резюмировала Олеся Округ.

 
Теги: Брест
 
 
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