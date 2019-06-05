«Белгазпромбанк» открыл пополнение вкладов через ЕРИП

Для проведения операции пополнения, сообщили в банке, нужно указать номер счета по учету вклада (депозита).
Особенности операции пополнения вклада:
- деньги, перечисленные посредством ЕРИП, будут зачислены на счет на следующий рабочий день после осуществления операции;
- для пополнения доступны только вклады в белорусских рублях, условиями которых предусмотрено пополнение;
- минимальная сумма операции – 0,01 белорусский рубль, максимальная сумма – 999 999,00 белорусских рубля;
- вознаграждение за пополнение вкладов не взимается.
Поиск услуги пополнения вкладов Белгазпромбанка в дистанционных каналах оплаты у иных банков Республики Беларусь или платежных сервисах:
Банковские, финансовые услуги → Банки, НКФО → Белгазпромбанк →Пополнение вклада →ввести номер счета по учету вклада (28 символов) и сумму пополнения.
Уточнить номер счета по учету вклада можно самостоятельно в разделе «Мои счета» форм услуг дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк» или «Мобильное приложение» Белгазпромбанка.