ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Белгазпромбанк» открыл пополнение вкладов через ЕРИП

06.06.2019 08:15 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

«Белгазпромбанк» открыл пополнение вкладов через ЕРИП
shutterstock.com

Для проведения операции пополнения, сообщили в банке, нужно указать номер счета по учету вклада (депозита). 

Особенности операции пополнения вклада:

  • деньги, перечисленные посредством ЕРИП, будут зачислены на счет на следующий рабочий день после осуществления операции;
  • для пополнения доступны только вклады в белорусских рублях, условиями которых предусмотрено пополнение;
  • минимальная сумма операции – 0,01 белорусский рубль, максимальная сумма – 999 999,00 белорусских рубля;
  • вознаграждение за пополнение вкладов не взимается. 

Поиск услуги пополнения вкладов Белгазпромбанка в дистанционных каналах оплаты у иных банков Республики Беларусь или платежных сервисах:

Банковские, финансовые услуги → Банки, НКФО → Белгазпромбанк →Пополнение вклада →ввести номер счета по учету вклада (28 символов) и сумму пополнения.  

Уточнить номер счета по учету вклада можно самостоятельно в разделе «Мои счета» форм услуг дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк» или «Мобильное приложение» Белгазпромбанка. 

«Белгазпромбанк» открыл пополнение вкладов через ЕРИП
«Учились» бы англичане у наших банкиров: ни копейки не отдадут»
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нововведение действует с 5 июня 2019 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я никому не нужен. Чувствую, что качусь в пропасть». Читатель о мужском одиночестве и депрессии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
06.06.2019
Soligorsk News
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика