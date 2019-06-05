«Остановились на стиле минимализм». Читательница о ремонте кухни, который превзошел все ожидания

Источник материала: Tut.by

Вместе с мебельной фабрикой «ГеосИдеал» продолжаем публиковать читательские истории в рамках третьего сезона проекта «Моя кухня» . Сегодня показываем, каким может быть минималистичный ремонт за 9 тысяч рублей.

Пишет читательница Елена из Минска:

— Начну с покупки квартиры. Наша семья приобрела ее в апреле 2018 года. Но искать уголок для себя мы начали еще в сентябре 2017 года. У меня как раз было время поизучать разные интерьеры.



План квартиры

Однажды моя знакомая сказала, что крутой и стильный ремонт невозможен без помощи опытных, профессиональных дизайнеров. Эта фраза подстегнула меня к тому, чтобы придумать дизайн квартиры самостоятельно. И важно, что тут у нас совпал вкус с мужем: он одобрял практически все, что я ему предлагала. В ремонте, как говорится, главное не развестись, но это не про нас.



В процессе

Мы очень хотели, чтобы в нашей квартире было просторно, чтобы кухня была объединена с гостиной.

Досталась нам «евродвушка»: 57м² в доме 2016 года постройки. В квартире уже была черновая отделка, оставалось только развести проводку.

После долгих просмотров картинок на сервисе Pinterest мы остановились на стиле минимализм. Почему именно он? Он характеризуется лаконичностью, простотой, точностью, а это нам по душе.





Кухню нам делал индивидуальный предприниматель, мы очень довольны его работой.





Основные требования были следующими:

Комбинация из двух цветов — серый и «под дерево». Огромный остров в качестве рабочей зоны и обеденного стола. Верхние фасады кухни — в потолок (высота потолков позволяла это сделать). Никаких ручек на шкафчиках. Встроенный холодильник. Стеновая панель под дерево. Встроенная в остров розетка, чтобы можно было подключить технику. Варочная панель на две конфорки.





Так как у нас очень много друзей и родственников, мы заранее запаслись складными стульями: нужно же, чтобы все помещались! Сегодня за нашим островом легко рассаживается компания из десяти человек.





В итоге я была безумно счастлива и рада, что все получилось. Кухня превзошла все наши ожидания! Это, без преувеличения, изюминка нашей квартиры.





Смета:

Кухня с установкой 4500 рублей Холодильник 929 рублей Духовой шкаф 399 рублей Варочная панель 299 рублей Микроволновая печь 469 рублей Вытяжка 225 рублей Смеситель 239 рублей Мойка 229 рублей Трековый светильник 190 рублей Лампы 200 рублей Стулья 1400 рублей Рольшторы 150 рублей Обои 50 рублей Итого 9279 рублей

Комментирует Александр Радионов, дизайнер-конструктор мебельной фабрики «ГеосИдеал»:

— Современный дизайн меняет наше представление о комфорте. На пике популярности — плоская мебель и монотонные цвета.

Простота форм и материалов позволяет кухне плавно вписаться в общее настроение. Как говорится: функциональность и ничего лишнего. У каждого предмета — своя функция, а каждое дизайнерское решение продумано. Например, система хранения и рабочий треугольник. А остров на кухне, переходящий в барную стойку, дает возможность свободно общаться в процессе готовки любимых блюд.

Конечно, я сторонник натуральных и экологичных материалов, мне не нравится, когда их подменяют на ЛДСП, но это выбор хозяина. Элемент декора стены из этого материала смягчил интерьер и не усложнил его лишними деталями. А контрастные высокие стулья из черного пластика на фоне серой мебели — то, что нужно, чтобы придать интерьеру нужную динамику и живость.

Партнер проекта:





Классические и современные кухни, кухни из массива и пластика, различной конструкции и дизайна от фабрики «ГеосИдеал» можно заказать в любом из салонов «Идеал кухни» , входящих в фирменную сеть этого известного белорусского производителя.

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