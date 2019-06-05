|
«Остановились на стиле минимализм». Читательница о ремонте кухни, который превзошел все ожидания
Источник материала: Tut.by
Вместе с
Пишет читательница Елена из Минска:
— Начну с покупки квартиры. Наша семья приобрела ее в апреле 2018 года. Но искать уголок для себя мы начали еще в сентябре 2017 года. У меня как раз было время поизучать разные интерьеры.
Однажды моя знакомая сказала, что крутой и стильный ремонт невозможен без помощи опытных, профессиональных дизайнеров. Эта фраза подстегнула меня к тому, чтобы придумать дизайн квартиры самостоятельно. И важно, что тут у нас совпал вкус с мужем: он одобрял практически все, что я ему предлагала. В ремонте, как говорится, главное не развестись, но это не про нас.
Мы очень хотели, чтобы в нашей квартире было просторно, чтобы кухня была объединена с гостиной.
Досталась нам «евродвушка»: 57м² в доме 2016 года постройки. В квартире уже была черновая отделка, оставалось только развести проводку.
После долгих просмотров картинок на сервисе Pinterest мы остановились на стиле минимализм. Почему именно он? Он характеризуется лаконичностью, простотой, точностью, а это нам по душе.
Кухню нам делал индивидуальный предприниматель, мы очень довольны его работой.
Основные требования были следующими:
Так как у нас очень много друзей и родственников, мы заранее запаслись складными стульями: нужно же, чтобы все помещались! Сегодня за нашим островом легко рассаживается компания из десяти человек.
В итоге я была безумно счастлива и рада, что все получилось. Кухня превзошла все наши ожидания! Это, без преувеличения, изюминка нашей квартиры.
Смета:
— Современный дизайн меняет наше представление о комфорте. На пике популярности — плоская мебель и монотонные цвета.
Простота форм и материалов позволяет кухне плавно вписаться в общее настроение. Как говорится: функциональность и ничего лишнего. У каждого предмета — своя функция, а каждое дизайнерское решение продумано. Например, система хранения и рабочий треугольник. А остров на кухне, переходящий в барную стойку, дает возможность свободно общаться в процессе готовки любимых блюд.
Конечно, я сторонник натуральных и экологичных материалов, мне не нравится, когда их подменяют на ЛДСП, но это выбор хозяина. Элемент декора стены из этого материала смягчил интерьер и не усложнил его лишними деталями. А контрастные высокие стулья из черного пластика на фоне серой мебели — то, что нужно, чтобы придать интерьеру нужную динамику и живость.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К ремонту кухни владельцы подошли ответственно: например, вдохновлялись интерьерами с сервиса Pinterest. Посмотрите, что у них получилось за 9 тысяч рублей с небольшим....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)