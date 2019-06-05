Пьяные парни угнали машину в Каменецком районе

Машину «увели» прямо со двора мужчины. Оперативники вышли на след двух молодых людей 1996 и 2001 годов рождения. Выяснилось, что накануне они выпивали и им захотелось покататься.

Поскольку ни один из них не владел транспортным средством, приятели решили угнать первый попавшийся автомобиль, не оборудованный системой противоугонной защиты, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

«Молодые люди оторвали защитную панель, извлекли провода зажигания и при помощи их замыкания между собой запустили двигатель. Проехав небольшое расстояние по гравийной дороге, водитель не справился с управлением и съехал в кювет», - уточнили в ведомстве.

Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 (угон транспортного средства) УК.

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