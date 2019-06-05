|
Пьяные парни угнали машину в Каменецком районе
06.06.2019 08:45 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Машину «увели» прямо со двора мужчины. Оперативники вышли на след двух молодых людей 1996 и 2001 годов рождения. Выяснилось, что накануне они выпивали и им захотелось покататься.
Поскольку ни один из них не владел транспортным средством, приятели решили угнать первый попавшийся автомобиль, не оборудованный системой противоугонной защиты, сообщает
«Молодые люди оторвали защитную панель, извлекли провода зажигания и при помощи их замыкания между собой запустили двигатель. Проехав небольшое расстояние по гравийной дороге, водитель не справился с управлением и съехал в кювет», - уточнили в ведомстве.
Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 (угон транспортного средства) УК.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В милицию о пропаже своего «Форда-Сьерры» сообщил житель агрогородка Дмитровичи 1955 года рождения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)