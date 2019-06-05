ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пьяные парни угнали машину в Каменецком районе

06.06.2019 08:45 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Пьяные парни угнали машину в Каменецком районе
Фото из открытых источников

Машину «увели» прямо со двора мужчины. Оперативники вышли на след двух молодых людей 1996 и 2001 годов рождения. Выяснилось, что накануне они выпивали и им захотелось покататься. 

Поскольку ни один из них не владел транспортным средством, приятели решили угнать первый попавшийся автомобиль, не оборудованный системой противоугонной защиты, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

«Молодые люди оторвали защитную панель, извлекли провода зажигания и при помощи их замыкания между собой запустили двигатель. Проехав небольшое расстояние по гравийной дороге, водитель не справился с управлением и съехал в кювет», - уточнили в ведомстве. 

Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 (угон транспортного средства) УК. 

Пьяные парни угнали машину в Каменецком районе
В Оршанском районе школьник угнал «жигули» и протаранил забор
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В милицию о пропаже своего «Форда-Сьерры» сообщил житель агрогородка Дмитровичи 1955 года рождения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Альпинисты в честь юбилея Бреста поднимут флаг города на вершину Саянских гор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
06.06.2019
Soligorsk News
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика